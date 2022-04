Blankenbergse toneelkring De Lustige Vrienden kapt er na 90 jaar mee

De langdurige onderbreking door corona noopt toneelkring De Lustige Vrienden nu tot stopzetting van zijn activiteiten. Het resterende bedrag uit de clubkas – 15.000 euro – wordt verdeeld over vijf goede doelen. “We willen iedereen bedanken voor de jarenlange steun.”

“In 2020 werden we net voor de eerste opvoering van ‘Madam Zimbra’ met de eerste lockdown geconfronteerd en konden onze voorstellingen niet doorgaan. Ook in 2021 kwam er jammer genoeg niets van toneelspelen in huis”, zegt voorzitter Christine Van Moorter.

Het noopte het bestuur tot een pijnlijke beslissing: na negentig jaar legt de toneelkring er het bijltje bij neer. “Twee jaar inactiviteit, én de voortdurende uitdaging om jonge nieuwe spelers te rekruteren, liggen aan de basis. We willen onze talrijke sponsors bedanken voor de jarenlange steun, alsook het trouwe publiek waar we al die jaren konden op rekenen. Door hun talrijke opkomst zorgden zij mee voor de sfeer en zetten wij elke keer ons beste beentje voor”, klinkt het.

Goede doelen

De toneelkring besliste om het resterende bedrag uit de clubkas te verdelen onder enkele goede doelen: de mugheli, de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst, Stichting Pelicano, CKG Kapoentje en het internaat Huis aan Zee.