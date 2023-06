Blankenbergse Reuzengilde organiseert nieuwe initiatie ‘reuzenlopen’

De Blankenbergse Reuzengilde geeft nu zondag 11 juni een nieuwe initiatie ‘reuzenlopen’. “Uit noodzaak”, zegt Nick De Pauw. Smeer dus alvast je kuiten in en kruip mee onder de rokken van Korno, Seven en Collette.

De Havenfeesten, de voettocht, Halloween: als er aan de kust iets te beleven valt, zijn ook de Blankenbergse stadsreuzen Korno, Seven en Collette graag van de partij. Alleen is dat volgens Nick De Pauw van de Blankenbergse Reuzengilde niet altijd zo evident.

Twee vaste reuzendragers

“Het grote probleem is, dat we vandaag maar over twee vaste reuzendragers meer beschikken in Blankenberge. Terwijl er hier alleen al drie stadsreuzen zijn. En, naast onze eigenste Korno, Collette en Seven, ontfermen we ons dan ook nog eens mee over de reuzen van Wenduine want daar zitten ze met hetzelfde probleem”, aldus Nick.

De reuzengilde riep daarom een terugkerende initiatie ‘reuzenlopen’ in het leven. “We hebben dat een eerste keer geprobeerd eind april, en daar is toen wel wat volk op afgekomen”, vertelt Nick.

Puur op fysieke kracht

“Alleen: niet iedereen is ervoor geschikt. Onze reuzen staan niet op wieltjes en moeten dus puur op fysieke kracht gedragen worden. Behalve een kloeke inborst, vraagt dat ook wel wat specifieke knowhow”, klinkt het.

En… hoge reuzen vangen veel wind. “Zo is Collette tijdens de bloemenstoet eens op haar snufferd gegaan”, aldus Nick, die met de gilde ook nog toekomstdromen heeft. “We dromen er al jaren van om in Blankenberge weer een volwaardige reuzenstoet te laten uitgaan. Onze stad draagt sinds vorig jaar immers de titel ‘reusvriendelijke gemeente’”, klinkt het.

Typisch Vlaams erfgoed

En waarom iedereen dat ‘reuzenlopen’ op zijn minst eens zou moeten proberen? “Omdat de reuzen typisch Vlaams erfgoed zijn. We moeten dat in ere houden. En los daarvan is het ook een toffe uitdaging. Leute maken staat bij onze gilde voorop”, besluit Nick.

De initiatie start zondag om 14 uur aan de ‘halloweenloods’ ter hoogte van de Kerkstraat 227. Voor meer info, mailen naar blankenbergsereuzengilde@outlook.com