Blankenbergse carnavalsvereniging Sparta Boys vieren halve eeuw carnaval

In het Blankenbergse stadhuis werd hulde gebracht aan de Sparta Boys. De carnavalsvereniging is een halve eeuw jong en leverde in die vijftig jaar vier prinsen af. “Er zijn ook veel hechte vriendschappen ontstaan in de groep”, aldus Tania Bauwens, die straks na tien jaar voorzitterschap de fakkel doorgeeft.

Het verhaal van de Sparta Boys begint in ’73 wanneer enkele leden van supportersclub VK Sparta het in hun hoofd krijgen om het jaar erop deel te nemen aan de carnavalsstoet in Blankenberge. “Hun eerste thema werd ‘De Rode Duivels’, naar aanleiding van de kwalificatie van het nationale elftal voor de wereldbeker in Duitsland. De deelname aan de stoet – meteen al met een eigen wagen – was een groot succes en dus werd er beslist om het jaar erop opnieuw mee te doen”, vertelt voorzitster Tania Bauwens (55).

Viking Boys

In ’75, toen de boys als Noormannen meeliepen in de stoet, veranderde de naam kortstondig in ‘Viking Boys’. “De eerste overwinning liet niet lang op zich wachten: in ’77 veegden ‘de Blankenbergse strijdkrachten’ met hun borstels alle carnavalisten van de straat. Ook onze wagen kaapte dat jaar de eerste prijs weg”, aldus Tania.

Begrip

En zo volgden nog vele jaren waarin de Sparta Boys gaandeweg een waar begrip werden in het carnavalsmilieu. Er zouden ook nog vele mooie creaties volgen. Een greep uit de oude doos van de vereniging, door de jaren heen: De Zoeloes, De Pinguïns, De Daltons, De Speelkaarten, De Bende Kiekens… In ’83 werd, naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Sparta Boys, beslist om Fernand Declerck alias ‘Baftje’ naar voor te schuiven als kandidaat-prins, en na een echte nek-aan-nekrace werd ook die eerste prinsentitel binnengehaald.

Kilt

Vijf jaar later, het jaar waarin de Sparta Boys in Schotse klederdracht naar de stoet trokken, volgde nog Prins Georges I. De kilt werd prompt het handelsmerk van de Sparta Boys. Tania Bauwens is tien jaar voorzitter en wordt binnenkort opgevolgd. “Ik blijf nog aan tot carnaval, en dan krijgen we een nieuw vrouwelijk voorzittersduo: ik draag na de stoet de fakkel officieel over aan mijn opvolgsters Tamara Van Renterghem en Damienne Louwagie”, klinkt het.