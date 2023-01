Blankenbergse carnavalsvereniging D’Echte blaast veertig kaarsjes uit

D‘Echte vierde zondag zijn veertigjarig bestaan als carnavalsvereniging. Sedert de oprichting in ’83, gaat de groep altijd verkleed als Vuûle Jeanette in de carnavalsstoet.

D‘Echte werd door een groepje vrienden opgericht in 1983 en liep het jaar erop voor de eerste keer mee in de stoet. Twee bezielers van de groepering – Guido Cattoor en Garrit Hinderyckx, allebei 70 – waren er zondag bij. “Ik was toen ondervoorzitter van de Confrérie en had een café aan de Grote Markt. Aan de overkant had Guido zijn viswinkel”, zegt Garrit.

Keuring

Het is Guido die onrechtstreeks de voorzet gaf om een nieuwe carnavalsgroepering uit de grond te stampen. “Mijn auto was niet meer door de keuring geraakt, maar ik zei: ‘Hij moet en zal nog de baan op gaan, al is ’t met carnaval.’ En zo geschiedde. “Een paar maanden later was ik die uitspraak zelf alweer vergeten, maar vrienden van mij niet”, aldus Guido.

De Vuûle Jeanetten, die op Vette Dinsdag op straat komen, liggen aan de oorsprong van het carnavalsgebeuren in Blankenberge. “Ons kenmerk? Dikke poep, ferm balkon”, glimlacht schatbewaarder Henk Lievens. De Vuûle Jeanetten lopen altijd helemaal achteraan in de stoet. “Dan is ’t van oei, daar zijn ze, en zet iedereen vlug zijn kraag wat hoger. De zakken confetti die wij er al door gedraaid hebben…”, knipoogt Henk. Huidig voorzitter, en dat al 15 jaar, is Olivier van Cleven.

Jong bloed

“Vijftien jaar voorzitter, dertig jaar lid”, zegt hij trots. “De grote uitdaging voor in de toekomst, is opnieuw jong bloed aan te trekken in ons bestuur. Want een carnavalsvereniging leiden, da’s niet alleen leute maken hé. Ze moeten af en toe ook nog willen werken”, klinkt het.

(WK)