Blankenberge heeft nieuw seniorenprinsenpaar

Zaterdagmiddag werd in een goed gevulde casinozaal het Blankenbergse seniorenprinsenpaar aangesteld.

Pascal Cattoor (56) nam de steek en scepter over van Louis Vondercrone, Katrien Vermeulen (57) kreeg het kroontje van Sonja Daelman, de laatste seniorenprinses uit 2016.

Ze mogen zich nu Prins en Prinses van Doede Garde 2023 noemen. Beide weten overigens wat carnaval vieren is: Pascal is al meer dan 25 jaar aangesloten bij de Daring Boys, Katrien is een van de gangmakers bij D’Anciens.