Black-out wint Quiz-Time in Heestert

Vrijdagavond was er Quiz-Time, een quiz georganiseerd door het Willemsfonds en de Culturele Centrale.

In Malpertus verzamelden 17 ploegen om enkele rondes met vragen over gebeurtenissen van vorig jaar en in een tweede deel werd de algemene kennis getest en diende men enkele doordenkers op te lossen. Na het tellen van de punten werd duidelijk dat de eerste plaats naar de ploeg Black-out ging.

Die ploeg werd samengesteld door Luc Debaere, Jeroen Declerck, Simon Fabry en Pieter Debaere. Op de foto zien we het viertal samen met Guido Margodt, voorzitter van het Willemsfonds en Marc Claeys, voorzitter van de Culturele Centrale.

(GJZ/foto GJZ)