Bjorn Bauden is dartskampioen Groot- Zonnebeke

De samenwerking tussen de dartsclub d’Oude Timmerie Darters en The Flaming Darters werd op paasmaandag een gigantisch succes met 56 inschrijvingen in drie categorieën. In de voormiddag greep de eerste match plaats in een ronkend café d’Oude Timmerie, de thuishaven van deze gelijknamige club. In de finale bij de dames kwam Fauve Duthoo als winnares uit de bus, gevolgd door Jessica Bauden en Marleen Bouckaert op de derde stek. Ook de junioren hadden hun strijd gestreden en moesten in Yaron Porreye hun meerdere erkennen, op de voet gevolgd door Matthias Bouten en de derde podiumplaats was voor Bruce Cottem. Bij de seniors werden eerst de derde en vierde plaats beslist. Die match werd op spannende wijze gewonnen door Davy Laplace, die Bjorn Lenoir achter zich liet. De finale tussen Bjorn Bauden en Bruno Cottem vond plaats om 18 uur. Daar was het Bjorn die zichzelf tot dartskampioen 2023 van Groot-Zonnebeke wist te kronen. We bemerken de winnaar Bjorn Bauden en winnares Fauve Duthoo (met beker) bij de organiserende leden en in het gezelschap van burgemeester Ingrid Vandepitte die namens de gemeente de organisatie en winnaars kwam feliciteren met hun organisatie. (foto ZB)