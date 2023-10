Bissegemse Toneelkring Harlekijn organiseert weer quiz

Toneekring Harlekijn Kortrijk organiseert op vrijdag 20 oktober de tweede editie van de Harlekijn-quiz in OC De Troubadour, in Bissegem. De toneelkring werkt hiervoor samen met quizploeg Kortriks Skuffelkwartet, die de algemene kennisquiz voorbereidt.

De drijvende kracht achter het concept is voorzitter Jurgen Buysschaert (55). “Zelf ben ik lid van de quizploeg Kortriks Skuffelkwartet en ik voelde dat ik ook eens een quiz wilde organiseren. Het is dan ook mooi meegenomen dat we met dit evenement de werking van onze toneelkring financieel kunnen steunen”, aldus Jurgen.

Samen met twee andere teamleden stelt hij de quiz op. De leden van de toneelkring helpen mee om de avond vlot te laten verlopen. De deelnemers krijgen negen ronden voorgeschoteld, waarin algemene kennis centraal staat. Al wie deelneemt, krijgt een kleine attentie, maar de beste teams mogen ook nog eens passeren langs de prijzentafel.

Toneelkring Harlekijn bestaat al sinds 1983 en telt zo’n 50 leden. Vorig jaar bracht de kring het blijspel B&B Stille Rust, maar over de volgende productie geeft de voorzitter voorlopig nog niet veel prijs. “Net zoals de voorbije jaren zijn we voor een komedie gegaan. We weten dat ons publiek graag komt om eens te lachen, want het leven is al serieus genoeg”, vertelt Jurgen. Eind februari 2024 staat de première gepland.

Tekort aan mannen

Vroeger ging Harlekijn resoluut voor twee producties per jaar, maar sinds vorig jaar maakt het bestuur de bewuste keuze om het bij één te houden. “We merken dat het moeilijker wordt om mannelijke spelers aan te trekken. Dat is bij andere gezelschappen ook het geval. We geven dan liever de voorkeur aan één volwaardige productie met een sterk team”, sluit Jurgen af.

Inschrijven voor de quiz kan in teams van vier personen. Deelname kost 20 euro. (Siel Vandorpe)