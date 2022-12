Biljartkampioenen in Ten Elsberge

De biljartkampioenen van dienstencentrum Ten Elsberge werden gehuldigd.

We zien ze op de foto met zittend v.l.n.r. Ronny Debruyne (kampioen vrij spel, bandstoten en drieband in categorie A), Patrick Taveirne (kampioen vrij spel categorie B), de diamanten jubilarissen José Callewaert en echtgenote Mariette Engelbert, Dirk Vanneste (kampioen vrij spel categorie C) en tot slot Daniël Van Acker (kampioen vrij spel categorie D). Bovenaan herkennen we het bestuur met de winnaars van de ledenprijskamp Leslie Meeuws en Ivan Vanslambrouck. (foto SB)