Biljartkampioenen bij Het Groene Laken

In Salons Notredame werden de kampioenen van biljartclub Het Groene Laken gehuldigd. Na een spannende eindstrijd tussen Eddy Decaestecker en Benoit Blomme werd Benoit voor de derde maal kampioen, Eddy Decaestecker werd tweede en Guido Demonie is derde geworden. Bij het intern koningsschap werd Geert Demeulenaere de winnaar. Het nieuwe seizoen start op 4 november om 19 uur in Salons Notredame. Verder vindt iedere speeldag plaats op de derde zaterdag van de maand. Meer info te bekomen via 051 50 01 63. (ACK/foto ACK)