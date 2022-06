Biljartclub Willen Is Kunnen krijgt titel 84 jaar na oprichting: Bij WIK biljart je voortaan koninklijk

De Deerlijkse biljartclub Willen Is Kunnen (WIK), die haar thuishaven heeft in Snooker Pocket, mag zich sinds kort een ‘koninklijke’ vereniging noemen. Een delegatie van het bestuur ging met fierheid de onderscheiding ophalen bij provinciegouverneur Carl Decaluwé in Brugge.

“Om in aanmerking te komen, moet je minstens vijftig jaar werking hebben en aan een rist voorwaarden voldoen”, verduidelijkt bestuurslid Rik Roose, die de initiatiefnemer van de aanvraag was. “We bestaan al veel langer dan vijftig jaar… Voor het ontstaan van de club moeten we teruggaan naar 1938. Gentiel Depoorter was de stichter en eerste voorzitter van de club, die in het leven werd geroepen in de oude patronage in de Nieuwstraat. De doelstellingen van bij het begin gelden nog altijd: mensen samenbrengen met het oog op het beoefenen van de biljartsport in een sfeer van eerlijkheid en sportiviteit, en zo de sociale contacten als vriendengroep bevorderen.”

Dit is een eer voor onze club. Aan de werking zal wel niets veranderen

“Ik ben ruim een halve eeuw lid van de club. Louis Vandeweege was voorzitter toen ik me aansloot, Romain Vereecke secretaris. In 1974 nam ik de plaats in van laatstgenoemde, die voorzitter werd. Later fungeerden ook mijn vader André Roose, Bertrand Spleers, Willy Cattoor en Philip Buysschaert als voorzitter. We waren achtereenvolgens gehuisvest in de oude Gilde, de nieuwe Gilde en in Snooker Pocket. Toen de biljartclub in café Sint-Cecilia ophield te bestaan, sloten de leden zich bij ons aan en stegen we in één keer van tien naar 26 leden. Dat maakte het mogelijk om op een comfortabele manier deel te nemen aan het intergildentornooi, dat al jarenlang wordt betwist tussen verschillende afdelingen uit het omliggende.”

Drie disciplines

Willen Is Kunnen telt momenteel 21 leden. Voorzitter-secretaris Philip Buysschaert wordt in het bestuur geassisteerd door verantwoordelijke van het intergildentornooi Rik Roose, penningmeester Guy Van Den Broeke en ondervoorzitter Didier Nichelson, die zich ook ontfermt over de organisatie van het Deerlijks kampioenschap vrij spel en driebanden.

“We spelen op een 2.30-biljart en er worden drie disciplines in competitie gespeeld”, gaat Rik Roose verder. “Behalve vrij spel – of kader 38/2 voor de spelers boven een gemiddelde van zes – zijn dat overband en driebanden. Alle disciplines worden met een kalender afgewerkt, alle uitslagen worden nauwkeurig bijgehouden, en op het einde van het seizoen organiseren we een kampioenviering met een feestmaaltijd, een proclamatie en een gezellig samenzijn. Met Stasegem, Harelbeke, Kuurne en Zwevegem vormen we de vijf ploegen van het intergildentornooi. Dit seizoen eindigden we tweede, na Stasegem.”

Jong bloed welkom

“Die koninklijke titel vinden we toch wel een eer voor onze club. Er zal uiteraard niets veranderen aan onze werking. We spelen een partijtje biljart in een toffe, ongedwongen, vriendschappelijke en vooral sportieve sfeer. We prijzen ons gelukkig dat we onze geliefkoosde sport in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen. De heel gewaardeerde inzet van onze lokaalhouders is daar niet vreemd aan. We stellen wel vast de gemiddelde leeftijd van onze leden steeds hoger wordt. Nieuwe jonge leden mogen zich altijd melden via www.willen-is-kunnen.be of info@willen-is-kunnen.be.”