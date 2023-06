Biljartclub Verbroedering viert kampioen

De biljartclub van voorzitter Werner Christiaens is zonder twijfel de oudste biljartclub in de gemeente. De Verbroedering werd gesticht in 1937 en telt nog achttien leden. Er werd destijds gestart in het Hof van Commerce, om later te verkassen naar het Hof van Vlaanderen, en daarna heel lang te pleisteren in het intussen verdwenen café ‘t Molentje. Sinds 2014 heeft de club een vaste stek bij Martin in het Hazekapelleke. Een jaarlijkse kampioenenviering behoort tot het vast ritueel van de club. De nieuwe kampioen werd Lieven Crombez, die het haalde voor Stefaan Debouver en Jean-Pierre Vroman. Een herstart is voorzien in september. (foto CLY)