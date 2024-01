Biljartclub Ten Elsberge huldigt kampioenen

Biljartclub Ten Elsberge vierde haar kampioenen. Bij vrijspel mocht Danny Driessens juichen, hij haalde het voor Ivan Vanslambrouck en Alain Saelens. Bij overband is Jean-Pierre Decoene de nieuwe kampioen, voor Herbert Muyllaert en Jackie Declercq. Hij is ook kampioen drieband. De ledenprijskamp is voor Frank Staelens en Fernand Busschaert. Twee koppels werden in de bloemetjes gezet voor hun vijftig jaar huwelijk: Jackie Declercq en echtgenote Rita, en Jozef Vanacker en echtgenote Gerta. Bij het bestuur zijn er ook een aantal wijzigingen, André Rosseel stopt als voorzitter, Fernand Busschaert als penningmeester. Dirk Vanneste is de nieuwe voorzitter, Frank Staelens neemt de taak van penningmeester op zich. (foto SB)