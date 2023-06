Biljartclub De Sportman huldigt kampioen

Feest in café De Sportman, het lokaal in de Gentstraat waar de biljartclub De Sportman gevestigd is. De club telt 20 leden die iedere tweede zaterdag van de maand hun competitie tapbiljart gestalte geven. Afgelopen seizoen stond er geen maat op Didier Mestdagh. Hij werd met drie punten verschil kampioen voor Gunther Vanneste. Frans Vandemaele werd eervol derde. Lokaaluitbaatster Kimberly Gotelaere zorgde na de kampioenenhulde voor een lekkere maaltijd. De tweede zaterdag van september 2023 wordt het nieuwe seizoen ingezet. (LB/foto Luc)