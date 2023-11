Biljartclub De Sint-Janstoters Wingene eren kampioenen Jacky en Peter

Onlangs vond de officiële ontvangst plaats in het gemeentehuis naar aanleiding van de kampioenenviering van biljartclub De Sint-Janstoters. Het biljartseizoen 2022-2023 gaf het startsein met 33 leden, waarvan 16 vaste spelers en 17 wekespelers. De vaste spelers waren iedere derde zaterdag van de maand paraat. De wekespelers hadden een maand de tijd om te biljarten.

Bij de wekespelers is Jacky Vandecaveye kampioen en Arne Demeyere is kleine kampioen. Bij de vaste spelers is Peter Degrande kampioen en is Marnix Vanhove de kleine kampioen. Op zaterdag 18 november start het nieuwe biljartseizoen bij café Vierwegen, langs de Balgerhoekstraat in Wingene. (NS/foto Nele)