Biljartclub De Schelpe viert zijn kampioenen en het 37-jarige bestaan

Met zijn 37-jarige bestaan is Biljartclub De Schelpe één van de oudste hobbyclubs in Ontmoetingscentrum De Schelpe. De club werd destijds opgericht door wijlen Oscar Sobry.

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Philippe Poelmans, secretaris Robert Van Hurck, penningmeester Pierre Dewallens en commissaris Marc Jacobs. De club heeft in OC De Schelpe een eigen biljartlokaal met drie biljarttafels. De 31 leden bekampen elkaar in vier disciplines: vrij spel, overband, kader en driebanden.

Vier kampioenen

Om het seizoen af te sluiten had maandag in OC De Schelpe een feestmaaltijd plaats, met aansluitend de viering van de kampioenen.

In de discipline Vrij Spel én Kader ging de titel naar Bjorn Mylle. De hoogste reeks Vrij Spel werd gerealiseerd door Leopold Meul, in Kader door Pierre Dewallens. Patrick Marechal pakte de titel in de discipline Overband, de hoogste reeks was voor François Lambrechts. Werner Versaevel was de sterkste driebander, de hoogste reeks Drieband was voor Fernand Proot.

Zomerhappening

Vanaf 11 mei organiseert de club een zomerhappening voor leden en niet-leden. Die gaat door op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 13u. Ook op andere momenten is iedereen van harte welkom om een partijtje biljart te komen spelen in OC De Schelpe. Per 20 minuten betaal je 0,50 euro. Voor info kan je terecht op het secretariaat van het ontmoetingscentrum.

Vanaf maandag 5 september gaat de nieuwe clubcompetitie van start. Nieuwe leden zijn steeds welkom.