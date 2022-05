Bij LUX-festival zijn ze helemaal klaar om te feesten

“Op zaterdag 28 mei zullen we feesten voor drie edities ver”, luidt het bij de organisatoren van het gratis toegankelijk LUX festival in Rollegem. Dit jaar is er daags voor het festival ook een comedy-avond.

De afgelopen twee jaar kon er in Rollegem geen LUX-festival plaatsvinden. “Er was in 2020 enkel ‘LUX in den hof’”, aldus de organisatoren, die kosten noch moeite spaarden om een echt feest te bouwen.

Het LUX-bestuur koos ook dit jaar voor een goed doel. Het werd vzw Hartekinderen, een vereniging voor kinderen en jongeren met een aangeboren hartafwijking en hun families. DJ Lennert Wolfs, de resident-DJ van de Carré in Willebroek die in de DJ-booth staat is de ambassadeur van deze vzw en is aanwezig op LUX-festival.

Animatie en foodtrucks

Van 14 tot 20 uur is er de hele zaterdagnamiddag kinderanimatie met gocarts, smoothiefietsen, baden, een springkastelendorp, een schminkstand, straattheater, cupcakes versieren, een insectenhotel bouwen, workshops van Villa iMagina, De Stroom en Athena en een hoogteparcours in ’t Bosselke.

Er wordt ook gezorgd voor de nodige foodtrucks met onder meer hamburgers, Aziatische gerechtjes en Afrikaanse lekkernijen en er zijn bars op het terrein.

Er zijn optredens en demonstraties van de danscrew van Vaste Vuist Lauwe en van Xtreme Dance uit Moeskroen die laat zien dat paaldansen topsport is. “Iedereen zal de kans krijgen om de danspaal te lijf te gaan”.

Politiezone VLAS geeft demo’s met politiehonden en met de politiedrone. Je kan bij de politie ook een ‘beeptest’ doen in het kader van rekrutering bij de politie. “Schrik niet als je televisiecrews ziet rondlopen, want PZ VLAS wordt momenteel gevolgd door het VTM-programma ‘Helden van Hier’.”

Naar de avond toe zijn er optredens van The Gambits, The Puppeteers en Soul Avenue. In de DJ-booth staan dj’s Dimkee, Destin en Lennert Wolfs.

Starten op vrijdag

Op vrijdag 27 mei is er al een comedy-avond met ‘Comedy-de-LUX in het buurthuis.

De comedians zijn Kjen Descheemaecker, Hans Cools en Barbara Loots (Papo Rouge).