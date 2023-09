Bij KLJ maak je vrienden voor het leven

Gocarten, paintball, een kamp, sportfeesten, een verrassingsdag, een feestweekend… Het is maar een korte opsomming van de activiteiten die KLJ doorheen het jaar organiseert. Wie geboren is in 2008 of eerder is er welkom. Recent was er de startactiviteit bij KLJ in hun lokaal in de Leysafortstraat 26. Wie niet bij de startactiviteit aanwezig kon zijn, maar toch naar KLJ wil gaan, is nog steeds welkom. De activiteiten van KLJ kan je volgen via de Facebookpagina ‘KLJ Lichtervelde’. Het hoogtepunt van dit jaar was ongetwijfeld het Landjuweel in augustus. Jaarlijks organiseren ze in mei ‘Groots Tentenbal’. (JW/foto Kurt)