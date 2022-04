‘Bietje’ is al ruim 20 jaar voorzitter van supportersclub KFC Meulebeke: “Supporteren tot laatste minuut”

In sportmiddens is Jeannette Debie, in de volksmond ‘Bietje’, geen onbekende. Klein van gestalte, maar groot op sportgebied. Ze is al ruim twintig jaar de enthousiaste voorzitter van de supportersclub van KFC Meulebeke.

“Sporten is mijn lang leven”, opent de 74-jarige Jeanette Debie. “Wekelijks volg ik zumba, yoga, fat-burn en daarnaast ga ik veel wandelen. Ik deed tweemaal de Vierdaagse van de IJzer en meermaals de Dodentocht.”

Oostrozebeekstraat

“Bijna 30 jaar geleden sloot ik me aan bij wielertoeristenclub De Morgenvrienden en reed wekelijks met de damesploeg mee. Ik fietste ook een vijftal keer naar Halle en terug, goed voor een 190-tal kilometer. Nu fiets ik niet meer, ik vind het te gevaarlijk en ben daardoor wat onzeker. Ook mijn zware val van jaren geleden heeft daar zijn impact op. Gevoetbald heb ik niet, want toen ik een jaar of 16 was, was daar geen sprake van. Anders was ik zeker begonnen.”

“Als klein meisje ging ik met mijn vader Maurice mee naar alle matchen van de roodbroeken”, zegt Bietje. “De thuiswedstrijden werden toen nog gespeeld op het veld in de Oostrozebeekstraat. Van voetbal wist ik toen bijna niets, maar ik supporterde voor KFCM.”

Rood-Witte Beren

“Toen waren er verschillende supportersclubs en mijn pa was lid van de club uit café ’t Kelderke. Dat waren toen de Buffalo’s en mijn vader is ook voorzitter geweest van die club. Wat later verdwenen de meeste supportersclubs en op het einde van vorige eeuw werd er in de Oude Beer een nieuwe gesticht, de Rood-Witte Beren, en werden we daar lid. Dit jaar bestaan wij 25 jaar.”

“Toen er rond 2000 en nieuwe voorzitter moest komen, werd er naar mij gekeken. Ik sta echter niet alleen, want ik heb een schitterend bestuur waar ook enkele vrouwen in zetelen. Wij verkopen lidkaarten, organiseren kaartingen, etentjes, een tombola, een pronostiek en zo meer om wat geld in het bakje te krijgen. Dat is nodig want de laatste twee jaar hadden we heel wat minder inkomsten. In vergelijking met vroeger zijn er ook minder leden, maar toch zijn we er ook altijd op verplaatsing.”

Francky Dury

“Het hoogtepunt? Dat is de kampioenenviering en promotie naar eerste provinciale. Het werd een schitterend feest in de Shamrock waar Francky Dury, toenmalig trainer van Zulte Waregem, aanwezig was als eregast. Nu loopt het heel wat minder, het is knokken tegen de degradatie.”

“De jongens verdienen dit niet. Zij doen hun best en hadden ook het geluk niet aan hun zijde. Punten verliezen in de laatste minuten, dat doet pijn. Maar als supportersclub blijven we onze mannen steunen en aanmoedigen tot de laatste minuut op 1 mei. Die laatste wedstrijd tegen Heestert geef ik zelf de aftrap en hoop ik dat we na afloop het behoud in eerste mogen vieren.”