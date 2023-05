Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van bierproefclub ‘t Plakkertje trok een veertigtal leden en medewerkers van het bierfestival#VANRSL op verrassingsreis naar Frankrijk. Na een ontbijt in de Oude Kaasmakerij in Passendale trok de groep de grens over voor een brouwerijbezoek in Esquelebec. Na het bezoek aan een museum over de Tweede Wereldoorlog en een kijkje in een bunker in Mimoyecques volgde een bezoek aan brouwerij Brasserie du Pays Flamand in Blaringhem. (BF/foto SB)