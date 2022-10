Bierkring De Achtste Zonde in Zandvoorde bestaat tien jaar: “We willen geen ‘bierlippen’ zijn”

Tien jaar geleden richtten enkele Zandvoordenaars een biervriendenkring op. Ze wilden de bierfanaten nog beter informeren over de geschiedenis en het fabricatieproces van de vele streekbieren die Vlaanderen rijk is. Door de jaren heen is het aantal activiteiten almaar toegenomen, maar: “We willen geen ‘bierlippen’ zijn”, zegt Johan Grunewald, voorzitter van De Achtste Zonde.

“De vriendenkring is heel bescheiden begonnen, met een tiental enthousiaste bierproevers”, vertelt Johan Grunewald. “Jaar na jaar is de kring gegroeid. De jongste jaren is het aantal activiteiten gestegen. We komen een drietal keer per jaar samen in ons lokaal Wijkcentrum ’t Kasteel, telkens met een zestal degustaties op het ‘menu’. Samen met de bestuursleden Henk Deprez en Michel Christiaens zoeken we telkens enkele nieuwe of minder gekende biertjes met de nodige informatie uit, die door de vrienden kunnen genuttigd en besproken worden naar kwaliteit.”

“Elk jaar kiezen we zo het bier van het jaar, het ‘kerstbier’. We gaan ook jaarlijks op bezoek in een brouwerij. We hebben er al veel bezocht en er staan er nog veel op het programma. Er is keuze in overvloed. We laten ons informeren en we laten het ons smaken. En ook de barbecue in mei mag niet ontbreken.”

“Wij zijn bierfanaten, maar we willen niet beschouwd worden als ‘bierlippen’. We maken van onze liefde voor bier, de zythologie, een echte wetenschap. Leden hebben we niet. Iedereen is gratis welkom, mits inschrijving, in het lokaal.”

“Ter gelegenheid van de Nacht van het Kerstbier op 2 december, organiseren we een feest in ons lokaal, met een hapje en het optreden van The Drawing Pins, een muzikaal duo uit Leffinge. Iedereen is welkom voor een droogje en een natje, maar het is wel op afspraak.”