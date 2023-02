Bierenfestival bij meisjesscouts Lichtervelde

De meisjesscouts van Lichtervelde organiseren een streekbierenfestival, met een mooi gamma aan streekbieren. “Water is pas lekker als het door de brouwerij is geweest”, klinkt het bij de meisjesscouts.

Eind 2022 vierden de meisjesscouts hun 60-jarig jubileum en organiseerden ze een 60 uur durende bar. Dit jaar pakken ze uit met een streekbierenfestival. “Er staan tal van bieren op het menu”, legt Emma Werbrouck uit. “Lichtervelds Blond, Poperings Hommelbier, Westmalle, om er maar enkele te noemen.”

De lijst van bieren is nog een heel stuk langer, 32 verschillende soorten staan er op de drankkaart, waarschijnlijk niet zomaar gekozen. “Je kan er de naam van onze scoutsvereniging mee vormen: Meisjesscouts De Graal Lichtervelde. Iedereen is welkom, van ons liefste Moederste Overste tot een oude Augustijn.”

Tombola

De streekbierenavond gaat door in oc De Schouw in Lichtervelde op vrijdag 10 februari, vanaf 19 uur. De toegang is gratis. Er staan niet alleen heel wat bieren op de kaart, maar ook een heerlijke scoutsdip met nachochips. Via een tombola vallen er gedurende de avond verschillende gadgets van verscheidene brouwerijen te winnen.

De leiding van de meisjesscouts is het unaniem eens: “Bier drink je met (je) mate(n)! Loopt het water je in de mond? Dan moet je zeker afkomen, want Omer oe liever.”

(JW/foto KD)

Meer info op: www.meisjesscoutslichtervelde.be