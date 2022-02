Bierclub ‘Heerlijk Intens Consumeren’ start 22ste werkjaar

Op vrijdagavond 18 februari komt de vereniging Heerlijk Intens Consumeren (HIC) bijeen in het nieuwe lokaal Den Bockor. De vereniging ziet het zitten, want ze beginnen het 22ste werkjaar met dertien nieuwe leden. “Het is een hype geworden bij jongeren om nu lid te worden van een bierproeversclub”, zegt Stefaan Demasure.

In augustus 2021 begon Heerlijk Intens Consumeren weer met een bierdegustatie voor de leden, na 14 maanden stil te hebben gelegen door corona. “Dat was zo’n rare periode. We zagen onze leden niet, konden niet samenkomen en dus ook geen bier proeven. ’t Was precies of er geen bierproeversclub meer bestond en die stilte duurde dan nog zo lang. Van zodra het licht op groen stond, kwamen we terug samen op de derde vrijdag van de pare maanden. Dat was dus ook zo op vrijdag 20 augustus 2021. Van onze 46 leden kwamen er echter maar 19 langs. Dat was niet zo’n groot succes. De redenen? Enerzijds nog de angst door corona, anderzijds was er die avond ook Labadoux Zomert en dus trokken ook van onze leden naar dit event”, zegt Stefaan Demasure uit de Heirweg Noord, die al sinds de start in 2000 voorzitter is van deze vereniging.

Vroeger starten

“Ook in oktober en december bleven we op de derde vrijdagavond van de pare maanden bijeen komen. In oktober was het volle bak met zo’n 35 à 40 aanwezigen. In december was de opkomst opnieuw heel goed, maar toen moesten we rekening houden met het sluitingsuur van de cafés om 23 uur. We begonnen onze degustatieavond wat vroeger, zodat onze leden zeker tegen 23 uur De Wante konden verlaten, kwestie dat zaakvoerder Chris Reilhof geen problemen kreeg.”

Nieuw lokaal

Op vrijdag 18 februari start vanaf 20.15 uur het 22ste werkjaar van Heerlijk Intens Consumeren. “Dit jaar komen we ook nog samen op de vrijdagen 15 april, 17 juni, 21 oktober en 16 december. Op 19 augustus is er eveneens een HIC-bijeenkomst, maar omdat ons nieuw lokaal door vakantie gesloten is plannen we dan een brouwerijbezoek. Op vrijdag 11 november houden we – als corona het toelaat – een streekbierenkaarting in de brasserie van ’t JOC. We beginnen ons nieuw werkjaar met een nieuw lokaal”, glundert Stefaan. “We maken vanaf vrijdag 18 februari gebruik van het zaaltje van Den Bockor in de Bruggestraat. We bedanken Chris Reilhof van De Wante voor de voorbije jaren van samenwerking. Waarom we vertrokken? We zijn al altijd een club geweest van ’t centrum. We kwamen bijeen in de Middenstand in de Gravinnestraat, in ’t Brouwerhof in de Oostrozebekestraat, in De Meersch in de Weststraat. We voelen ons ‘thuis’ in het centrum van de gemeente, daarom de verhuis.”

Ledenstop?

Den Bockor beschikt over een mooi zaaltje. “Hopelijk is dat voor onze vereniging plots niet te klein”, knipoogt Stefaan. “Ik vrees dat we een ledenstop gaan moeten houden. Enkele jaren geleden schreeuwden we het nog uit om nieuwe leden te mogen inschrijven. Het is nu precies een hype geworden bij jongeren om zich in te schrijven bij een bierproeversclub. Tussen Nieuwjaar en nu kregen we al 13 nieuwe inschrijvingen binnen van prille twintigers uit onze gemeente. Enkel een tweetal jongeren komen uit Izegem. Vorig jaar sloten we af met 46 leden. Met de laatste nieuwkomers erbij zitten we al aan 59 leden. We zien dat zeker zitten”, bekent Stefaan.

Bier in de goot

Hij staat ook stil bij de financiële gevolgen van corona. “Het lidgeld bedraagt 30 euro en is inderdaad duurder geworden, maar we hadden ook twee jaar praktisch geen inkomsten. We kregen wel een redelijke subsidie van de gemeente, maar dat vervangt niet wat je normaal kan verdienen aan bijvoorbeeld een jaarlijkse kaarting. We moesten een paar bakken bier weggieten die over datum waren. We kopen immers vroeg bier aan, want bier moet wat belegen zijn vooraleer het wordt geserveerd. We hebben nu al bier liggen voor onze degustatie van juni. Toen we dus geen bierproeving mochten houden, moesten we onze biervoorraad die over datum was in de goot gieten. Dat was een verlies, alhoewel we moeten toegeven dat we ook weinig andere kosten hadden. Ons jaarboek van normaal 100 pagina’s telde eind december maar… 15 pagina’s. Hopelijk kunnen we snel zonder corona doorgaan.”

De kern bestaat uit voorzitter én secretaris Stefaan Demasure, ondervoorzitter Filip Moerman, Piet Solomez, Kurt Mahieu en Steven Rommel.