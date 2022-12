Bierclub De Zoete Zonde viert tiende verjaardag

Bierclub De Zoete Zonde, met thuishaven in OC ’t Kasteeltje, vierde het tienjarig bestaan met een bonte avond. Op het programma stond de degustatie van een nieuw bier – ’t Zwoantje Cuvee – en twaalf verschillende kerstbieren. Voorzitter Johan Grunewald: “Het werd een gezellige avond met een hapje, een drankje en het muzikale optreden van The Growin Pins. ’t Kasteeltje stak overvol. Ik schat dat er ongeveer 150 leden met hun familie én geïnteresseerde zythologen of bierkenners aanwezig waren. Onze club bestaat nu tien jaar en dat is mogelijk omdat we de activiteiten verstandig aanpakken en grondig voorbereiden. Ook volgend jaar staan brouwerijbezoeken en thema-avonden op het programma. Via De Zoete Zonde word je bierkenner, geen bierdrinker!” Op de foto het bestuur met Johan Grunewald, Michel Christiaens, Tine Coulier, An Braet en Carla Verbeke. (foto FRO)