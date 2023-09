Beythem Kerke opent de deuren van nieuw gemeenschapscentrum: “Er is opnieuw plaats voor ontmoeting”

Op vrijdag 15 september opent vzw Beythem Kerke officieel de deuren van haar nieuwe gemeenschapscentrum, waar vroeger de kerk van Beitem gevestigd was. Daarnaast kreeg ook de omgeving van de kerk een knappe groene metamorfose. Een verandering die de vzw ontzettend tevreden stemt, zo blijkt. Binnen het nieuwe centrum staat ontmoeting centraal. Hiervoor richtte de vzw een cultuurcel op die allerlei activiteiten zal organiseren. Beginnen doen ze met een comedyavond.

Na de ondertekening van de beheersovereenkomst tussen Stad Roeselare en de vzw Beythem Kerke werd een cultuurcel opgericht die volledig autonoom fungeert onder de vleugels van de vzw. “In deze cel zitten zo’n tiental Beitemnaren. Wij zijn verantwoordelijk voor alles wat met het culturele te maken heeft en willen ons engageren om Beitem te doen leven. Het is dan ook onze bedoeling om zo’n vier tot vijf activiteiten per jaar te organiseren, waarbij we de mensen van zowel binnen als buiten Beitem samenbrengen”, opent Bart Haerinck, verantwoordelijke van de cultuurcel van vzw Beythem Kerke, het gesprek.

Comedyavond

Als eerste activiteit werd gekozen voor een comedyavond. Op zaterdag 14 oktober zakt cabaretier Karel Declercq af naar het nieuwe gemeenschapscentrum in Beitem.

“Karel Declercq heeft ons alvast een gezellige luchtige avond beloofd”, gaat Bart voort. “We hebben er bewust voor gekozen om met Karel af te trappen. Hij is een man van de streek en om te starten leek hij voor ons de geknipte persoon. We hebben er alvast het volste vertrouwen in. Deze comedyavond past ook perfect in onze visie, want momenteel zijn we vooral nog aan het opbouwen. Daarom is zo’n show makkelijker te organiseren dan bijvoorbeeld al meteen een grote fuif. Hoewel we binnen de cultuurcel over behoorlijk wat ervaring beschikken, blijft het ook voor ons wel nog wat aftasten naar de interesse bij de Beitemnaren”, gaat Bart Haerinck voort.

De comedyavond met Karel Declercq vangt aan om 20 uur. Een ticket kost 10 euro en is te verkrijgen via de website www.beythemkerke.be.

Ontmoetingsplaats

Naast jaarlijks enkele activiteiten te organiseren, wil de cultuurcel ook nog op een andere manier haar steentje bijdragen. “Momenteel is in het centrum van het dorp geen café meer”, aldus Bart. “Op vraag van Stad Roeselare hebben wij daarom besloten om één keer per maand een ontmoetingsmoment te organiseren. Ook op die manier kunnen we opnieuw mensen samenbrengen en kunnen de inwoners hun medebewoners ontmoeten voor een losse babbel of misschien zelfs ‘ter biechte’ gaan, wat dan weer een leuke zinspeling is op de historiek van het gebouw.”

“We willen vooral cultuur dichter bij de mensen brengen”

Het mag dus duidelijk zijn: de cultuurcel binnen vzw Beythem Kerke wil vooral cultuur dichter bij de bewoners brengen en wil diezelfde bewoners ook dichter bij elkaar brengen. En dit allemaal zonder de bedoeling om er het grote geld uit te halen, klinkt het. “Dat is echt wel ons nevendoel. Uiteraard zullen er onderhoudskosten zijn aan de kerk zoals verwarming en enkele reparaties, maar ons hoofddoel blijft ontmoeting. Het is en blijft nog altijd een gemeenschapszaal. Enerzijds willen we de mensen een plaats bieden om iets te organiseren, zowel voor scholen als plaatselijke verenigingen. Anderzijds gaat het voor ons puur om het samenbrengen van de mensen. We zijn daarom dus vooral blij dat deze kans zich voordeed en dat we die kans ook met beide handen gegrepen hebben”, besluit Bart.