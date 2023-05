Bewoners van de Ypermanstraat in Ieper klinken in de Cieper

Op zondag 7 mei kwamen ongeveer 60 bewoners van de Ypermanstraat samen.

Nadat ze dit vroeger in februari deden en in OC De Potyze, werd er dit keer uitgeweken naar een nieuwe datum en nieuwe zaal. De deuren van het feest openden omstreeks 14.30 uur voor een zelfgemaakt taartenbuffet en daarna volgden er nog broodjes. Het was een gezellig samenzijn van jong en oud. De kinderen konden buiten ravotten.

“We klinken op de verbondenheid van onze straat en willen tonen dat we er zijn voor elkaar. Het gezegde ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ is in onze straat zeker van toepassing”, laat de organisatie weten. Volgend jaar staat de tiende editie op het programma. (API)