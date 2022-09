Bewoners Leanderhof verenigen zich om de twee maand: “We genieten met volle teugen van het samenzijn”

Het Leanderhof in Zwevegem is ondertussen uitgegroeid tot een heuse woonwijk. De bewoners hebben zich ondertussen verenigd en komen tweemaal per maand samen.

Op de oude Bekaertsite in de Bekaertstraat maakten enkele jaren geleden de oude vervallen bedrijfsgebouwen plaats voor nieuwe frisse woongelegenheden onder de naam Leanderhof. Ondertussen zijn er 105 woningen, verdeeld zijn over De Vlieger, De Wals, De Soudé en De Courbe.

Van 33 tot 93 jaar

Eén van de bewoners is Roger Desmet, die vroeger in Moen nauw betrokken was bij het verenigingsleven. Denken we maar aan de jeugdwerking van FC Moen en het Komiteit van de derde leeftijd die onlangs hun 50-jarig bestaan kon vieren.

Het was ook hij die in het Leanderhof een nieuwe vereniging in het leven riep.

“Wij zijn één gemeenschap die tweemaal per maand samen komt in de ontmoetingsruimte van De Courbe aan het Pioniersplein op Leanderhof. Onze vriendengroep overkoepelt 60 jaar, want ons jongste lid is er 33 en het oudste 93 jaar”, klinkt het.

Over de reden van de opstart van de vereniging moet Roger niet lang nadenken.

“Vroeger waren wij ingenieur, bediende, kuisvrouw, zelfstandig of huisvrouw, om maar wat te noemen, en nu spreken wij allemaal dezelfde taal. De taal van het samenzijn. Samen genieten van een glaasje wijn, een frisse pint, een koffie, een frisdrank. Wij vergeten het alleen zijn en zagen en klagen niet. We zijn wie wij nu zijn.”

Roger Desmet, die naast oprichter ook voorzitter is, is erin geslaagd ons iedereen samen te brengen en alles heel klein en eenvoudig te houden. Zo komt men tweemaal per maand samen. Enerzijds voor een ontspanningsnamiddag en anderzijds voor een kaartnamiddag.

Het bestuur bestaat verder uit Alex Hocedez (secretaris), Francine Declerq (penningmeester) en bestuursleden Raymond Vandamme, Hilda Depraetere, Martine Spriet, Francis Dhaenens en Marc Desmet.