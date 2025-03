Beweging.net zet vrijwilligers in de bloemen

Beweging.net zette naar jaarlijkse gewoonte een groep vrijwilligers in de bloemetjes naar aanleiding van De Week van de Vrijwilliger. De Week van de Vrijwilliger ging van 1 tot en met 9 maart door. “Ter gelegenheid van De Week van de Vrijwilliger zetten we jaarlijks een andere groep vrijwilligers in de bloemen”, weet Beweging.net-voorzitter Marc Van Ysacker. “Bij vorige gelegenheden waren dat onder andere de chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale, de vrijwilligers van het asielcentrum op De Vijfwegen en de gemachtigd opzichters die aan de scholen postvatten. Dit keer werden de leden van de Groot-Stadense ouderraden getrakteerd op een hapje en een drankje. Ze kregen ook een kleine attentie overhandigd.” (BCH/foto JCR)