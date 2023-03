Beweging.net zet vaccinatievrijwilligers in het zonnetje

Beweging.net huldigt elk jaar een specifieke vrijwilligersgroep. “Vrijwilligerswerk is namelijk de vaak onzichtbare kracht die voor beweging zorgt in onze samenleving”, vertelt lokaal Beweging.netvoorzitter Marc Van Ysacker. “Het belang van vrijwilligerswerk kan niet genoeg onderstreept worden. Dit jaar zetten we de groep vrijwilligers uit Groot-Staden in het zonnetje die zich ingespannen heeft om de vaccinatiecampagne tegen corona in goede banen te leiden. De vrijwilligersgroep werd door ons getrakteerd op een ontbijt in het vroegere Westrozebeekse gemeentehuis.” Ook Beweging.net Groot-Staden is nog op zoek naar extra vrijwilligers. Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen met Marc Van Ysacker via 0474 46 39 16 of via marc.van.ysacker@telenet.be of met een ander bestuurslid. (BCH/foto JCR)