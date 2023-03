Beweging.net trakteert vrijwilligers van dienstencentrum Martha op een etentje

Beweging.net Moorsele zet elk jaar een groep vrijwilligers uit de gemeente in de figuurlijke bloemetjes. Na enkele coronajaren stilte toverden ze dit jaar de vrijwilligersgroep van LDC Martha uit de hoed. Francis Lechantre is tijdelijk medevoorzitter: “Vrijwilligers zijn zo belangrijk. Ze zijn het cement van onze samenleving. De belangeloze inzet voor anderen en hun enthousiasme sieren ook deze groep. Ze organiseren een mix van activiteiten, van kaarting en rummikubnamiddag tot begeleide wandelingen en creamiddagen voor 40 personen. Ze ondersteunen de werking van ons lokaal dienstencentrum en verdienen dit traktaat. We kozen dit keer voor een gevarieerde kaas- en vleesschotel van een lokale handelaar. Lekker. ” Mia en Frieda zijn vrijwilliger bij LDC Martha. “Het is plezant om zo verwend en erkend te worden. We hebben zelfs ons gerief mee om te blijven slapen, maar blijkbaar zijn er geen luchtmatrassen voorzien. Misschien voor een volgende keer?” lachen de dames. (HV/foto HV)