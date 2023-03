Beweging.net reikt De Zorgdrager uit aan Erik Blauwet

De Zorgdrager werd dit jaar uitgereikt aan Erik Blauwet. Hiermee beloont Beweging.net een Jabbekenaar die zich verdienstelijk heeft ingezet voor de medemens. Geen Glazen Zwaantje meer, maar Erik kreeg een mooie kei van kunstenaar Luc Baeye. ‘Uniek’ beitelde de Varsenaarse letterkapper op de kei.

“Eric is een echte duizendpoot”, opent Jef van Torre van Beweging.net. “De bestrijding van de hoogspanningslijnen, de fameuze autostrade A18 die er niet is gekomen, Het Ventilus-dossier… Het zijn allemaal projecten waar zijn naam onlosmakelijk aan is verbonden”, vertelt hij.

In 1994 is Erik voorzitter geworden van de milieuraad. Die functie oefende hij tot 2018 uit. In 2000 werd hij voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. Beide werkgroepen zijn adviesraden voor de gemeente. Ook binnen de kerkgemeenschap is Erik actief. Een heel ander verhaal is zijn interesse voor ontwikkelingssamenwerking in Ghana. Hij is er talloze keren geweest. Ter plaatse zette hij zich in voor de lokale bevolking. Hij hielp er mensen met oogkwalen en hielp hen aan een bril of oogdruppels. Ook zwerfvuil was een item die hem nauw aan het hart lag. In Stalhille organiseerde hij regelmatig een opkuisactie.

“Toen ik Erik opbelde om te vragen of hij vrijdag 17 maart hier kon aanwezig zijn, antwoordde hij: ‘neen, ik ga iedere vrijdagavond de vluchtelingen in het asielcentrum een aangename avond bezorgen met een film.’ Typisch Erik”, lacht Jef Van Torre.

Toch was Erik uiteraard blij met deze erkenning. “Eigenlijk zet ik me vooral in voor een betere wereld”, zegt de minzame man. “En dat begint met respect voor onze natuur. En ook in Ghana probeer ik de mensen te sensibiliseren rond afval. Met Natuurpunt help ik altijd bij een boomplantactie. Maar inderdaad, Ghana is mijn tweede thuis geworden. Ik help er de mensen op het platteland om energiebewuster te koken en organiseer heel wat containervervoer van kledij of medisch materiaal”, besluit Erik Blauwet.

(Patrick Anthone)