Beweging.net Pittem bestaat 100 jaar: “We mogen hier terecht fier op zijn”

Dit jaar is het exact honderd jaar geleden dat de Pittemse afdeling van Beweging.net werd opgericht. In al die jaren is het engagement van de organisatie hetzelfde gebleven: steun geven aan de partnerorganisaties en wegen op het beleid.

“We mogen wel stellen dat de Pittemse afdeling van de toenmalige ACW, sinds 2014 Beweging.net, er vrij snel bij was om op te starten. ACW-nationaal bestond maar een jaar toen Pittem mee op de kar sprong”, zegt voorzitter Veronique Raedt.

“We hadden er eerlijk gezegd geen erg in dat het dit jaar 100 jaar was, maar toevallig kwam mijn pa in zijn archieven een speech tegen van de opening van De Gilde uit 1962 waarin verwezen werd naar het 40-jarig bestaan. Enig opzoekingswerk leerde ons dat het initiatief om een overkoepelde nationale organisatie op te richten eigenlijk vanuit jongerenbeweging KAJ en VKAJ en vrouwenbeweging KAV kwam. De andere organisaties zijn dan later gevolgd.”

“Wat de Pittemse afdeling betreft waren de lokalen tot 1962 gevestigd in het VolksWelzijn, waar nu het Dienstencentrum op de Markt gevestigd is. In 1962 volgde dan de verhuis naar De Gilde waar, naast de lokalen van onder andere de BAC, CM en het ACV, ook een café was. Eind de jaren zeventig werd dan het nieuwe Dienstencentrum gebouwd en verhuisde alles weer naar de Markt.”

Stem geven

“De doelstellingen van het toenmalige ACW waren van meet af aan tweeledig. Enerzijds was het de bedoeling als overkoepelde organisatie steun te verlenen aan de partners en hen te helpen bij hun werking”, vervolgt Dominique Coopman. “We organiseren regelmatig netwerkbabbels waarop de afdelingen dan hun noden en bekommernissen kunnen kenbaar maken en waarbij wij dan mee zoeken naar een manier om te helpen. We hebben overigens gemerkt dat dit, na de coronaperikelen van de voorbije twee jaar, meer dan ooit nuttig is.”

“De tweede doelstelling was wegen op het politieke beleid door geëngageerde mensen te zoeken die van verandering een doel willen maken. Op dat vlak heeft in Pittem de verhuis naar De Gilde in 1962 en de equipe die toen actief was een grote stap betekend. We spreken dan onder andere over Leopold Gelaude, die toen samen met Albert Min Jou een gemotiveerde groep samenstelde, waarmee hij in 1970 naar de stembus trok en die hem de burgemeesterssjerp opleverde. Ik denk ook aan Jules Thurman en, na de fusies van 1976, aan Yvonne Warnez, twee mensen die ook een grote rol gespeeld hebben.”

“Op vandaag is dit nog steeds voor een groot deel de rol van Beweging.net. Bij onze vergaderingen komen thema’s als mobiliteit, jeugd, wonen, milieu en klimaat ter sprake, noden waar we ons willen blijven voor inzetten. In dat verband plannen we overigens een grote bevraging bij de burgers onder de naam ‘Giraff’, met als doel te peilen naar hoe de gemeente duurzamer, groener en socialer kan worden.”

Viering

“We mogen in Pittem echt wel trots zijn, want al onze partnerorganisaties doen het om te beter”, gaat Heidi Lievrouw verder. “Zo hebben we drie vrouwenverenigingen (twee Femma-afdelingen en een Femma met Pit), bijna een unicum in Vlaanderen, en ook de andere verenigingen hebben een goede werking. Uiteraard zouden al deze verenigingen niets zijn zonder de inzet van al de vrijwilligers. We willen hen dan ook in de bloemetjes zetten tijdens de week van de vrijwilliger van 27 februari tot 6 maart door bij de diverse besturen langs te gaan met een feesttaart.”

“Op woensdag 25 mei vieren we dan ons jubileum met in de namiddag drie tuingesprekken. ‘s Avonds is er dan nog een warme hap met muzikale omlijsting in De Magneet. We gaan ook een boekje maken waarin in 100 beelden, aangevuld met interviews, de geschiedenis van Beweging.net en zijn partners uit de doeken gedaan wordt. Alle Pittem- en Egemnaren zullen dit in hun bus krijgen.”

