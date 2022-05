Beweging.Net breekt lans voor vrijwilligers: “Steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden”

Op Rerum Novarum vierde de christelijke arbeidersbeweging feest. “Het wordt voor verenigingen steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden”, zegt voorzitter Michel Lestaeghe. Daarom reikt Beweging.Net al enkele jaren de ‘Prijs van de vrijwilliger’ uit. Dit jaar was vzw VOK laureaat.

Rerum Novarum is het feest van de christelijke arbeidersbeweging en werd genoemd naar de pauselijke encycliek (1891) waarin werd geijverd voor een rechtvaardig loon voor de arbeidersklasse en solidariteit met de zwakkeren. De tijd dat dit in de badstad groots werd gevierd is al even geleden, maar in Zandvoorde houdt men dat wel in ere met een mis, optocht met vlaggen en toespraken.

“Beweging.Net van Oostende organiseert het samen met Zandvoorde”, zegt voorzitter Michel Lestaeghe. “Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze maatschappij en daarom huldigen we elk jaar een vrijwilliger of organisatie. We merken echter dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. De vereniging VOK, die al 55 jaar werkt met vrijwilligers, is een terecht laureaat.”

VOK

De vzw Vrije tijd, Ontspanning Kultuur (VOK) is bij het brede publiek bekend van de rommelmarkt op de Nieuwe Koerswijk maar heeft een heel brede werking en een rijke geschiedenis. Voorzitter Johan Sanders: “Het doel in alles wat we organiseren is steeds om mensen bij elkaar brengen. Vroeger organiseerden we kinderspelen en een barbecue.”

“Maar de drempel van de kerk was voor sommigen een hinder en daarom verhuisde VOK in de jaren ’90 naar de ‘veiling’ in Pycke de ten Aerdelaan.” Dat bleek een goede zet want van daaruit kon de vereniging groeien tot één van de actiefste van Mariakerke/Stene.

“Wo organiseren in januari een quiz, nieuwjaarsreceptie en in april een rommelmarkt. Die vond vroeger in september plaats, maar door het wegvallen van het Oostend loopcriterium, verhuisden we deze populaire activiteit naar het voorjaar.”

“In september houden we wel nog een ‘fin de saison’ met optreden, gezinsdag en een seniorenmiddag. Er is verder aan Halloweenavond en een kerstmarkt waar de standhouders alleen verenigingen en goede doelen zijn.”

Prijs

“Als vrijwilliger functioneer je niet alleen. En als vereniging kun je niet zonder vrijwilligers. Bij VOK is er een kerngroep en bestuur van een tiental mensen, maar onze vereniging kan wel rekenen op een 40-tal vrijwilligers die komen helpen als het kan. We doen dat al 55 jaar met onbetaalde vrijwilligers, maar die werking komt steeds meer onder druk te staan.”

“Als we soms beroep doen op vrijwilligers dan krijgen we te horen dat ze elders 25 euro vergoeding krijgen. Daar kunnen we helaas niet tegen op of aan meedoen omdat het voor ons onbetaalbaar is en de huidige werking op de helling zou zetten.”

Ook Michel Lestaeghe bevestigt : “Het vrijwilligersleven brokkelt af onder invloed van onder meer de vergrijzing. Vrijwilligers moeten erkend en gewaardeerd worden. Daarom is onze prijs, goed voor een kistje wijn en een financiële steun aan VOK, zo belangrijk.”

