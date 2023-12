Beveren Hopt overhandigt mooi bedrag aan Rode Lopers

Tijdens Beveren Hopt ontfermden de Rode Lopers zich over de glazen om zo geld in te zamelen. In Djings in de Beversesteenweg werden de cheques officieel overhandigd.

“Sinds 2019 koppelen we een goed doel aan ons smaakfestival: De Rode Lopers”, aldus Marco Lombaert, voorzitter van BSP. “De Rode Lopers is een organisatie die loopt en vecht tegen kanker. We zijn trots om 806 euro over te kunnen maken op hun rekening. En daar stopt het goede nieuws niet. Onze sponsor Mario Haeck (Mar.Jo Solutions) was onder de indruk van de werking van BSP en De Rode Lopers en besliste om het verzamelde bedrag van 806 euro te verdubbelen.” (RV)