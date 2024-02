Bestuurswissel binnen de Juliaan Claerhout-kring: “Verjonging is vernieuwing”

Bij de heemkring Juliaan Claerhout geeft voorzitter Monique Claerhout na 15 jaar de voorzittersfakkel door aan Istvan Deblanck. Carlos Verbrugghe neemt de functie van ondervoorzitter op zich. De toekomst van de heemkring, die een nieuwe editie van Leiesprokkels klaarheeft, oogt rooskleurig.

Tot eind 2023 was Monique Claerhout voorzitter van de heemkundige kring Juliaan Claerhout in Wielsbeke. Ze nam die taak ruim 15 jaar lang op zich. “Ik heb met volle goesting en bereidwilligheid de richting van deze b(l)oeiende vereniging mogen helpen bepalen. Met de hulp van een goede achterban was het fijn werken en daarvoor ben ik iedereen met wie ik al die jaren deze passie mocht delen, heel dankbaar”, zegt Monique.

Ook omgekeerd is de dank van het bestuur voor haar inzet groot. Nu maakt Monique de voorzittersstoel vrij. Het is geen afscheid want de Juliaan Claerhout-kring mag verder blijven rekenen op haar medewerking en brede kennis als bestuurslid.

Opzoekingen

Monique Claerhout werd op 1 januari 2024 opgevolgd door Istvan Deblanck (42). Hij zag in hetzelfde jaar het levenslicht als de heemkring zelf: in 1981. Istvan woont in Desselgem maar heeft een enorme interesse in het verleden van Groot-Wielsbeke. “Gedurende enkele jaren al ben ik bij de heemkring actief”, vertelt hij. “Ik nam diverse taken op mij zoals typwerk, opzoekingen en ik zette mij ook al in bij concrete erfgoedprojecten. Ik ben trouwens ook bestuurslid van de werkgroep Erfgoed Wielsbeke.” Verder is Istvan ook al van bij de opstart betrokken bij de bidprentjesverzameling, een project dat hij in goede banen leidt.

Istvan Deblanck legde al een mooi traject af bij de heemkring. “Sinds 2020 ben ik als medewerker begonnen, daarna werd ik ondervoorzitter en nu neem ik met volle goesting en vertrouwen het voorzitterschap over”, zegt hij.

Andere ideeën

Door de aanstelling van de nieuwe voorzitter binnen de Juliaan Claerhout-kring kwam de positie van ondervoorzitter vacant. Die wordt ingevuld door Carlos Verbrugghe. “Hij pikt opnieuw zijn vroegere functie op, want hij was al van bij de start aanwezig in de heemkring”, klinkt het. “Met zijn brede kennis gaat hij deze taak met volle inzet op zich nemen de komende jaren.”

De toekomst ziet er dus goed uit voor de Wielsbeekse heemkring. “Hoewel het niet gemakkelijk is, streven we naar diversiteit in leeftijd. Bij ons schommelt die tussen 40 en 75 jaar”, rekende de nieuwe voorzitter na. “De voordelen zijn legio: verjonging betekent vernieuwing, ruimere interesse, andere ideeën, het stimuleert de werking met hedendaagse middelen zoals Facebook en andere digitale kanalen. Jongere mensen zijn van harte welkom in ons bestuur! Wie interesse heeft, mag altijd contact opnemen via de communicatiekanalen van onze heemkring. We zijn een toegankelijke werkgroep vrijwilligers, onafhankelijk van politieke of specifieke overtuigingen.”

Communicatie

Onlangs werd onder unanieme goedkeuring het huishoudelijk reglement ondertekend. Het oude was aan een grondige vernieuwing toe, iets waar de nieuwe voorzitter werk van maakte. “Op die manier hebben de leden van de vereniging een duidelijk zicht op de werking en bestuurstaken. Het betekent ook een houvast in mogelijke situaties in de toekomst.”

Communicatie is een van de speerpunten van de Juliaan Claerhout-kring. “Inkomende vragen via website en mailbox worden in de mate van het mogelijke met spoed én zorg behandeld. Ze leveren immers vaak nuttige contacten op of hulp bij onze tweejaarlijkse Leiesprokkels”, legt Istvan uit. “Dit jaar brengen we immers een nieuw jaarboek uit. We zijn intussen al aan de 17de editie toe. Zoals onze lezers van ons gewoon zijn, werd er weer veel aandacht besteed aan de keuze van de bijdragen. Dit naslagwerk, dat eigenlijk in geen enkele Wielsbeekse huiskamer mag ontbreken, bevat een schat aan historische informatie over het rijke verleden van onze deelgemeenten.”

Leiesprokkels is opnieuw een aantrekkelijk vlot leesbaar boek geworden van 350 bladzijden met exclusief fotomateriaal en unieke getuigenissen. De boekvoorstelling vindt plaats op zondag 18 februari om 11 uur in bibliotheek Bibox op de Markt.