Bestuurswissel bij Okra De Klijte

Op de eerste ledenbijeenkomst van 2025 van Okra De Klijte in OC De Fontein was er niet alleen gratis nieuwjaarstaart met koffie, maar ook belangrijk nieuws over de nieuwe samenstelling van de bestuursploeg. Rosa Jonckheere, Bernard Deforche en Christiane Hardeman nemen na jarenlange dienst afscheid van het bestuur. Ondertussen werden ook al drie nieuwe gezichten in de bestuursploeg verwelkomd: Rita Wyllemet wordt teamleider, Roland Dubois neemt het secretariaatswerk op zich en Danny Gillebert is de nieuwe chef-barman. Gery Demeulenaere en Jean-Marie Maerten blijven op post. Op de foto zien we staand v.l.n.r. Jean-Marie Maerten, Christiane Hardeman, Gery Demeulenaere, Rosa Jonckheere en Bernard Deforche. Zittend v.l.n.r.: Roland Dubois, Rita Wyllemet en Danny Gillebert. (foto EF)