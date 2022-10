Bestuur gaat voor betaalbare ontspanning voor Kuurnse jeugd : Twee dagen feest in Jeugdhuis Tap

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober vindt een nieuwe editie plaats van de Tapkesfeesten in jeugdhuis Tap gelegen in de schaduw van het Kuurnse gemeentehuis. Het jeugdhuis kent een rijke geschiedenis en werd 54 geledenvopgericht. Sinds meer dan dertig jaar zijn ook de jaarlijkse Tapkesfeesten niet meer weg te denken binnen de werking van het jeugdhuis.

Ondanks de steeds maar stijgende prijzen zorgt jeugdhuis Tap ervoor dat de jeugd tegen een aanvaardbare prijs kan uitgaan. Ook voor de Tapkesfeesten van komend weekend, geldt deze regel. Op vrijdag 14 oktober betaal je een symbolische euro voor de Safe Party Zone, op zaterdagavond is het toegangsgeld 4 euro voor een festival met een viertal bands aangevuld met een afterparty. “Een jeugdhuis runnen vergt nog altijd heel wat energie van de kern die daarvoor instaat”, vertelt Arne Devos, organisator en coördinator van de Tapkesfeesten 2022.

Bestuursverkiezing

“Na een paar moeilijke jaren zijn we uiteraard blij dat het jeugdhuis opnieuw begint te leven en dat we de juiste richting uitgaan. Met de stijgende prijzen van onder andere dranken wordt het er alvast niet makkelijker op. Gelukkig kunnen we rekenen op de steun van de gemeente Kuurne waardoor we wat meer ademruimte hebben. Een echte voorzitter hebben we momenteel niet. Voorlopig werken we als een bestuursgroep die bestaat uit Anouk Staelens, Chiara Verheye en mezelf”, gaat Arne verder. “We voorzien binnenkort een verkiezing, vermoedelijk in november, die dan het nieuwe bestuur voor het jaar 2023 aanduidt. De sfeer binnen de bestuursgroep zit alvast goed waardoor we de toekomst van het jeugdhuis positief inzien. Geregeld sluiten nieuwe kernleden zich bij de stuurgroep aan.

Zo kunnen we ook meer evenementen organiseren zoals bijvoorbeeld onze Dancing Nights iedere laatste zaterdag van de maand. Het positief gevolg is dat we een vast publiek krijgen dat ons meer en meer bezoekt. Onze ambitie is dan ook om minstens maandelijks één evenement te organiseren om het jeugdhuis in de spotlight te zetten en zo te accentueren dat jeugdhuis Tap een plaats is waar iedereen zichzelf kan zijn”, zegt Arne.

Lokale bands en DJ’s

Jeugdhuis Tap werd opgericht in het jaar 1968. Stichter was E.H. Frans Vercaemert die samen met enkele bereidwillige ouders wilde werken aan een ontspanningsgelegenheid voor de Kuurnse jeugd. Het oude patronaatsgebouw of jongelingenkring werd speciaal voor dit initiatief in een nieuw kleedje gestoken en op zondag 10 maart 1968 werd jeugdhuis Tap boven de doopvont gehouden. “Met de Tapkesfeesten die deze avond van start gaan, zetten we meteen een oud gebruik van het jeugdhuis verder”, vervolgt Arne die professioneel ook actief is binnen de evenementensector. “We opteren er ook voor dat alle DJ’s op de Tapkesfeesten uit de eigen regio komen. Ook alle bands op zaterdag waaronder FLINK82, BOUViER, Black Masks and Charlie Sheen en Green Day zijn op en top West-Vlaams.”

Ook op zaterdagnamiddag tussen 14 en 17 uur valt er heel wat te beleven in jeugdhuis Tap. Voor de gelegenheid worden de volksspelen van zolder gehaald. Voor de allerkleinste is er een springkasteel. ‘s Avonds sluiten Hannes Pype en Jonathan Breughe van ThatsAllPunx Team de Tapkesfeesten af met hun favoriete dansplaten. (BRU)