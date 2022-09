Beslis mee wie van de drie de Persprijs wint in Roeselare

Op vrijdag 14 oktober wordt de Persprijs uitgereikt in de Keuken van Dovy op De Munt.

De Persprijs is een organisatie van Perskring Roeselare, de vereniging van Roeselaarse persmensen. Daarbij nomineren ze ieder jaar drie personen die zich verdienstelijk gemaakt voor of in Roeselare. Daarop kan het publiek stemmen om een uiteindelijke winnaar te bepalen.

Bart Callant © (gf)

De eerste genomineerde is Bart Callant. Hij is Certified Indoor Cycling Instructor en organiseerde de wereldrecordpoging spinning tijdens de Roeselaarse Batjes. Ook de tweede genomineerde moeten we in de sportieve sfeer zoeken met Alexander Doom. De atleet presteert al enkele jaren op hoog niveau. Met de Belgian Tornados veroverde hij goud op het WK op de 4×400 m. Tot slot hebben we Anas ‘Katnuf’ Kasmi. Deze jonge Roeselarenaar komt uit het niets aan de oppervlakte. De rapper stootte met zijn ‘Van mij zijn’ door naar de top van de charts in Nederland en ook in eigen land doet hij het niet slecht!

Alexander Doom. © Stefaan Beel

Een van hen gaat uiteindelijk met de erkenning lopen. De winnaar wordt bepaald door een stemming bij de leden van de perskring opgeteld bij de stemmen van het grote publiek. Stemmen kan via www.perskringroeselare.be vanaf vrijdag 30 september tot en met vrijdag 7 oktober om 20 uur.