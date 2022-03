Bert Verhaeghe jongste member van de Orde van de Ezel

Zondagmiddag is nieuw bloed toegetreden tot de Orde van de Ezel. Dit werd mogelijk gezien wie zeventig jaar wordt, binnen de Orde op pensioen wordt geplaatst.

Nadat eerder op de statutaire vergadering van de Orde werd overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe member, kon zo de openstaande plaats worden ingevuld. Nadat in 2020 Alexander Gaillez werd opgenomen in de Orde van de Ezel, werd ook nu opnieuw geopteerd voor een vrij jonge Kuurnenaar. Met zijn 34 lentes is Bert Verhaeghe meteen de jongste member binnen de Orde.

Bekend in binnen- en buitenland

Volgens de Orde zou hun jongste lid alvast het juiste DNA in zich hebben om mee te helpen bouwen aan hun doel en de naam en faam van Kuurne zowel op cultureel als folkloristisch gebied bekendheid te geven in binnen- en buitenland. Bert is een rasechte ezel en woont reeds van bij zijn geboorte in Kuurne. Hij liep school in de Vrije Lagere School Sint-Michiel en in Spes Nostra.

Hij studeerde de richting bouwkundig industrieel ingenieur en na enkele jaren in het buitenland te hebben gewerkt, klonk de lokroep van Kuurne en zijn echtgenote Charlotte waarmee hij twee kinderen heeft. Bert is geëngageerd in diverse Kuurnse verenigingen zoals de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt, waar hij schuiftrombone speelt.

Ouderraad

Hij is ook actief lid binnen de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint-Pieter. Daarnaast deed hij meer dan twintig jaar aan vlaggenzwaaien, eerst bij Kureo en later in Agerato waarvan hij ook jaren voorzitter was.

(BRU)