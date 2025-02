Bernard De Marez neemt afscheid van Tabakommegang: “Dank voor de mooie jaren”

Na 30 jaar intensief bestuurswerk binnen de ploeg die Tabakommegang jaarlijks gestalte geeft en na 20 jaar voorzitterschap van dit organiserend comité, neemt Bernard De Marez (72) nu wat gas terug en verlaat hij het bestuur.

“Ik ben hier op ’t Veld in 1975 als Pittemnaar aangespoeld na mijn huwelijk met Marijke Vanhalst”, doet Bernard De Marez het verhaal. Tabakommegang was me toen niet vreemd. Ik hoorde mijn schoonvader zaliger meer dan eens vertellen over de grote koers voor nieuwelingen die voor de deur van ‘Pullens’ werd georganiseerd. Hij had het dan ook over de schieting op de liggende wip en de vele zangcrochets.”

Blikvanger

“Blikvanger was na de oorlog het Spel zonder Grenzen bij Wittouck. In 1953 werd er hier op ’t Veld een kerk ingewijd en aangezien er in de regio veel tabak werd geteeld, werd er dan ook jaarlijks een kerkelijke ommegang georganiseerd voor het welslagen van de tabaksoogst. Dan werd er een pintje gedronken in De Sneppe of in de Kroone. Zijn in de loop der jaren de kroegen en de kerkelijke ommegang verdwenen, dan is het gezellig samenzijn met bijhorende festiviteit gebleven en is Tabakommegang uitgegroeid tot een waar regiofeest.”

“Deze festiviteiten heb ik vanaf 1995 tot op heden helpen ondersteunen.”

Gratis

“Binnen de organiserende bestuursploeg heb ik een 30-tal bestuursleden zien passeren maar telkens was er die gedrevenheid om jaarlijks met een boeiend en gratis Tabakommegang programma uit te pakken. Toen de vedettenparade in het leven werd geroepen werd het ons duidelijk dat we zonder sponsoring niet verder konden. In 1998 pakten we uit met ons eerste sponsorboekje met ondertussen de medewerking van meer dan 200 regionale bedrijven. Dit maakte het mogelijk om jaarlijks enkele Vlaamse vedetten naar ons podium te loodsen. In 2005 werd ik voorzitter van de bestuursploeg in opvolging van wijlen Gabriël Devlaminck. Nu is het voor mij hoog tijd om de fakkel door te geven. Ik blijf op de achtergrond beschikbaar maar ik zal niet meer de kar trekken.” Bernard wenst het bestuur nog veel plezier toe en hoopt dat het blijft ‘deure doen’. “Ik ben dankbaar voor de mooie jaren die ik in jullie gezelschap heb mogen beleven”, besluit hij.