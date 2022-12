Bernard Cloet is de 125ste Sint-Elooisdeken:“Nog nooit een editie gemist”

Op zaterdagavond 3 december ging het jaarlijkse diner van de Pittemse Sint-Elooisgilde door in zaal De Magneet. Tijdens de viering werd ook de nieuwe Sint-Elooisdeken verkozen. Bernard Cloet haalde het met een grote meerderheid. Hij wordt de 125ste Sint-Elooisdeken en zal dus centraal staan tijdens Zotte Maandag op 17 juli.

Nadat corona twee jaar lang roet in het eten had gegooid, konden de leden van de Pittemse Sint-Elooisgilde op zaterdag 3 december in zaal De Magneet weer uitgebreid feestvieren. Tijdens het jaarlijkse diner werd ook de nieuwe deken verkozen. Bernard Cloet (54) haalde het met een meerderheid van 169 stemmen. Hiermee is hij de 125ste Sint-Elooisdeken. Hij mag dus, samen met zijn gezin, tijdens Zotte Maandag op 17 juli in het middelpunt van de belangstelling staan.

Familietraditie

Bernard is in 1998 gehuwd met Katrien Gryp (52) en is de vader van twee zonen: Servaes (20) en Baptiste (17). Hij is een geboren en getogen Pittemnaar en is samen met Leonard, Diederik en Thomas Cloet medezaakvoerder van Cloet Gebr. nv, een bedrijf dat, naast afbraakwerken, vooral gespecialiseerd is in grondstabilisatie en het aanleggen van grote vijvers. Het bedrijf werd destijds opgericht door zijn oom Paul en zijn vader Frans, die in 1992 Sint-Elooisdeken werd.

Onverwacht

“Ik heb altijd Sint-Elooi meegevierd en ik denk niet dat ik in al die jaren één editie gemist heb”, aldus Bernard. “Het was desondanks toch een verrassing toen mij enkele maanden geleden gevraagd werd of ik kandidaat wilde zijn om deken te worden. Ik kan niet zeggen dat ik er al jaren naar uit kijk om ooit eens deken te worden en moet dan ook toegeven dat ik toch even getwijfeld heb. Ik heb ook wat raad gevraagd aan mijn vader, maar die was meteen positief. Doordat ik ook van de oud-dekens alleen maar positieve reacties hoorde, heb ik uiteindelijk beslist het toch te doen, een beslissing waar ik nu zeker geen spijt van heb. Uiteraard heb ik het ook met Katrien overlegd en zij zag het ook wel zitten.”

West-Vlaamse vedette

We vroegen uiteraard ook eens aan de kersverse deken of hij een voorkeur heeft welke vedette hem tijdens Zotte Maandag zal vergezellen. “Ik kijk niet veel tv en ben dus zeker niet thuis in al de tv-series. Ik kan dus niet meteen een naam noemen van een vedette die ik zou willen ontmoeten.” Zijn vrouw en zoons zijn echter wel mee met de tv-actualiteit en wilden toch wel enkele namen noemen.

Katrien zou de Pittemse hoogdag wel in het gezelschap van Louis Talpe willen doorbrengen. De beide zonen vonden dan weer inspiratie bij enkele recente populaire tv-series en zo vielen de namen van Maaike ‘Chantal’ Cafmeyer en Rik ‘Nonkel Willy’ Verheye. Bernard en Katrien waren het erover eens dat ze het liefst een West-Vlaming zouden hebben als ere-genodigde. Het is voor hen, net als voor alle Pittem- en Egemnaren, nu alleen nog afwachten of hun wens in vervulling kan gaan.

(JG/ Foto JG)