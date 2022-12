Bernard Cloet is 125e Pittemse Sint-Elooisdeken

Op zaterdagavond 3 december verzamelde de Pittemse Sint-Elooisgilde in zaal De Magneet voor de jaarlijkse viering. Bij die gelegenheid werd ook de nieuwe deken verkozen, waarbij Bernard Cloet het afgetekend haalde. Hij werd dus de 125e Sint-Elooisdeken en dus ook deken van Zotte Maandag

Na twee jaar van beperkingen konden de leden van de Pittemse Sint-Elooisgilde weer onbeperkt vieren op zaterdagavond 3 december. Tijdens het jaarlijkse diner in zaal De Magneet werd ook dit maal de nieuwe deken verkozen. Bernard Cloet (54) werd met een meerderheid van 169 stemmen verkozen tot de 125e deken en mag dus op 17 juli van volgend jaar tijdens Zotte Maandag in het middelpunt van de belangstelling staan.

Bernard is in 1998 gehuwd met Katrien Gryp (52) en is de trotse vader van Servaes (20) en Baptiste (17). Deze Pittemnaar in hart en nieren is de medezaakvoerder van Cloet Gebr. nv, samen met Leonard, Diederik en Thomas Cloet. Het bedrijf werd destijds opgericht door zijn oom Paul en zijn vader Frans, die in 1992 Sint-Elooisdeken werd.

Bernard heeft altijd in het ouderlijk bedrijf gewerkt en is vooral terug te vinden in zijn graafkraan. “Ik doe dat nog altijd het liefst. Ik ben wel eens op mijn bureau, maar dat gebeurt niet zo vaak.” vertelt hij ons zelf.

Verrassing

“Ik ben een trouwe Sint-Elooivierder en denk niet dat ik één editie overgeslagen heb.” gaat hij verder. “Toen mij enkele maanden geleden gevraagd werd of ik kandidaat wilde zijn om deken te worden, kwam dat voor mij als een verrassing. Het is niet iets waar ik al jaren naar uit keek en ik moet toegeven dat ik toch even getwijfeld heb. Ik heb ook wat raad gevraagd aan mijn vader en die raadde mij aan het zeker te doen. Ik hoor ook alleen maar positieve reacties van de oud-dekens en dat heeft mij ook voor een stuk over de streep getrokken. Uiteraard heb ik het ook met Katrien overlegd en gelukkig zag zij het ook zitten.”

“Zowel Bernard als ik staan niet graag in de belangstelling en ik moet dan ook toegeven dat ook ik er niet echt al jaren naar uit keek.” vervolgt Katrien. “Toen Bernard aangaf dat hij zich toch wel kandidaat wilde stellen heb ik zeker niet lang getwijfeld. Ik wil dat absoluut voor hem doen en zal hem ook voor de volle honderd percent steunen. We weten geen van beiden wat ons te wachten staan en zullen wel zien wat er op ons afkomt. Zoveel anderen hebben het voor ons gekund, dus het zal voor ons ook wel lukken.”

West-Vlaamse vedette

We stelden uiteraard de traditionele vraag of kersvers deken Bernard een voorkeur heeft wat de vedette betreft die hem tijdens Zotte Maandag zal flankeren. “Ik ben geen grote TV-kijker en volg zeker geen series, dus ik zou niet direct een naam kunnen noemen.”

We gingen dan maar te rade bij zijn vrouw en zonen en die wilden toch wel enkele namen noemen. Katrien zou Louis Talpe wel eens naar Pittem willen halen. De beide zonen gingen dan weer hun inspiratie halen bij de series op tv en zo vielen onder andere de namen van Maaike ‘Chantal’ Cafmeyer en ‘Nonkel Willy’ Rik Verheye. “Ik zou eigenlijk vooral graag hebben dat het een West-Vlaming is.” zeggen zowel Bernard als Katrien. Afwachten dus of hun wens bewaarheid wordt.

