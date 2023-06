Berenfeesten op Ter Borcht in Meulebek pakken uit met nieuwe items: “Een knallend feest”

Op vrijdag 30 juni zet de gemeentelijke feestcommissie het licht op groen voor de officiële start van de Berenfeesten die dit jaar op Ter Borcht in Meulebeke plaatsvinden. Het wordt een boeiend feestprogramma.

“De Berenfeesten gaan officieel van start met de eerste editie van ‘afterwork’, een gezellig samenzijn op vrijdagavond waar je vanaf 16 uur de vakantie kan inzetten met een fris pintje, een cocktail en een lekker hapje. De site net voor het Robinsoneiland op Ter Borcht is de place to be en de dj van dienst brengt je in de gepaste vakantiestemming”, opent Filip Vanluchene (52), voorzitter van de gemeentelijke feestcommissie.

Flanders Retro Ride

“Op zaterdag 1 juli om 17.30 uur wordt Martine D’Haene als 37ste Ridder in de Orde van Grote Beer opgenomen in het kasteel Ter Borcht. Zondag 2 juli maakt men zich klaar voor de allereerste Flanders Retro Ride. Retro brommers, Vespa’s of Solex (max.125cc) maken zich dan op voor een uitgestippelde rit van 25 of 50 km. Hiervoor kan je via de website inschrijven. Om 11 uur is er dan het aperitiefconcert met The Gambits, een pure West-Vlaamse rockabillyband die ons een unieke playlist van rockabilly, country en rock-’n-roll klassiekers voorschotelt op het plein voor het Robinsoneiland. Het speelparadijs voor de allerkleinsten opent vanaf 15 uur. Als eerste gast op het familiepodium (zijkant sporthal, Ingelmunsterse Steenweg) verwelkomt men om 17.30 uur Maarten Cox, vaste waarde bij het presentatieteam van studio TVL en de Golden Bis Band”, zegt Filip.

“Maarten wordt om 18.20 uur opgevolgd door Pauline Slangen, winnares van de Regi Academy. Nu schittert ze op alle Vlaamse podia met haar allereerste solosingle ‘Uit mijn hoofd’. Om 19 uur toont duizendpoot Aaron Blommaert zijn kunnen. Niet enkel als presentator blijkt hij een goudhaantje, met zijn eigen sound en stem bezorgt hij ons Nederlandstalige poprock. Waren Dhont &The Hitman, verleden jaar nog de absolute blikvanger op het jongerenpodium, dit jaar mogen ze nu het familiepodium in vuur en vlam steken. Vanaf 20.40 uur serveren ze steengoede covers verpakt in medleys en toffe acts. Als afsluiter op het familiepodium mag 2 Fabiola een set brengen met hits van vroeger en nu.”

Jongerenpodium

”Met Bère Total zijn we bij het jongerenpodium beland (aan het Robinsoneiland). Om 16 uur geeft Hands off the Barmaid het startsein. Zij tekenen als talent uit eigen streek voor puike rock, blues en funk. Om 17.45 uur verschijnen de leden van Kicky and the Chaos on stage met swingende rockabilly en rock-’n-roll nummers. Om 20 uur is het tijd voor Pablo Honey, een tributeproject waarin Jan en Jason, Hanne Vandekerkhove en Guillaume Lamont je van je sokken blazen. Bizkit Park brengt een eerbetoon aan NU-Metal. Geduld wordt beloond, want om 23.30 uur brengt Average Rob ft. Omdat Het Kan Soundsystem alle ingrediënten samen voor een knallend feest. Totale chaos en een onvergetelijke superambiance krijgen we om 00.30 uur van De Bromeo’s die met de heetste en de meest foute platen Vlaanderen veroveren. Vanaf 1.30 uur zorgt dj Robex voor de afsluiter van Bère Total.”

Info: www.meulebekefeest.com.