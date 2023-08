Benefiet in Ooigem voor zieke Odalyo (16 maanden) is succes over de hele lijn

“Fe-no-me-naal”, ook na ruim 24 uur in de weer te zijn had Viviane Cecat, één van de initiatiefnemers van de benefiet voor Odalyo, nog adem genoeg om haar bewondering uit te spreken. De activiteiten voor het kindje bij wie tumoren achter beide oogjes werden vastgesteld, waren een schot in de roos.

Het was gemeenteraadslid Rik Buyse die met het doorknippen van het lintje de 24-uursmarathon voor Odalyo op gang bracht. Van toen af werd nonstop aan spinning, darts en plaatjes draaien gedaan. “Een prachtige organisatie”, merkte het raadslid op. “Je ziet dat op momenten dat het nodig is, een gemeenschap nog aan elkaar hangt. Ooigem is duidelijk een solidaire gemeente. Hopelijk levert de actie veel geld op voor het gezin van Dilayla Vital de Matos en Reinilde Logier.”

Tumoren achter de ogen

Het geld is bestemd voor Odalyo (16 maanden). Tijdens een routine-onderzoek werden bij het kindje tumoren achter beide oogjes vastgesteld. Niet alleen is het gezin nu geconfronteerd met de bestrijding van die tumoren, het jongetje moet ook blind door het leven en dat vergt heel veel aanpassingen voor het gezin. Vandaar dat in Ooigem, van waar mama Dilayla afkomstig is, zich achter de benefiet schraagde.

Darts

Effectief de volle 24 uren lang – het startschot weerklonk zaterdag om klokslag 12 uur ’s middags – waren mensen aan het spinnen, darten en bleef dj Wodka plaatjes draaien. Ook de mama’s van Odalyo, Dilayla Vital de Matos en Reinilde Logier namen gretig aan de activiteiten deel. Tijdens het dartn viel al meteen hun talent op. “Soms tijdens de pauzes op het werk spelen we dit en ook thuis hangt een dartsbord”, verklaarden de mama’s.

Solidariteit

Ze waren duidelijk in de wolken met zoveel solidariteit. “Dit doet deugd. Iedereen die hier aanwezig is helpt mee of neemt deel uit vrije wil. De organisatie zit ook heel mooi in elkaar. Ook op sociaal vlak betekent dit veel voor ons. We hebben door de zorgen rond Odalyo nog weinig sociaal contact momenteel. Gelukkig wordt dat hier voor een flink deel goed gemaakt. We zien hier iedereen die we graag zien en kennen.”

Optredens

Ook Viviane Cecat, uitbaatster van café De Klokke en drijvende kracht achter het gebeuren, is content. “En het is nog niet gedaan”, zei ze zondagmiddag nadat ze al véél langer in de weer was. “Er zijn nog optredens en later volgt nog een spaghetti-avond. Ook voetbaltruitjes willen we veilen ten voordele van Odalyo.” Pas na de laatste activiteit wordt de balans opgemaakt en de cheque overgemaakt. In afwachting blijft Ooigem de kleine Odalyo onverminderd in het hart sluiten. (MI)