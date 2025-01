Een delegatie van senioren uit de afdeling Zonlicht uit BEN heeft zich zopas feestelijk geamuseerd in Ring Kortrijk. Ze waren er op uitstap en daar hoort lekker eten bij. Ze gingen eveneens op koopjestoer en keurden in de kledingafdeling de mode van vandaag. Een uitstap die mogelijk was dankzij de vrijwillige begeleiders. (foto JM)