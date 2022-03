Bellegems Multisportteam start met duatlon: “Sterkste club van het land”

Op maandag 28 maart begint ‘Start 2 Duatlon’ van het Bellegems Multisportteam (BMT). De bedoeling is om 11 weken later een volledige sprintduatlon te kunnen afwerken.

Niki Devoldere vertelt dat er vanaf maandag om 18 uur een begeleide looptraining is, op dinsdag om 19.30 uur een core- en stabilisatietraining door Nathalie Dujardin en op donderdag om 18 uur een begeleide fietstraining. Alles start telkens in of aan oc De Wervel in Bellegem.

Maandag start de ‘Start 2 duatlon’ om op 12 juni te kunnen deelnemen aan een eigen duatlon. “Daar leren onze leden ook hoe de wissel er aan toe gaat en hoe een echte wedstrijd verloopt. Alle leden komen naar dat evenement en iedereen wacht tot de laatste binnen is. Zo motiveren we elkaar. Op zondag zijn er af en toe activiteiten, maar dat laat ik over aan het initiatief van de leden zelf. Veel mensen leerden elkaar kennen door de club, en dat is uiteindelijk de bedoeling”, vertelt bezieler Niki Devoldere.

De eerste nationale wedstrijd die BMT organiseerde, was de grootste en de zwaarste die in België georganiseerd werd. Er waren deelnemers uit heel het land. Dit jaar vindt dat hoofdevent van BMT plaats op 2 oktober.

Ook voor beginners

Het Bellegems Multisportteam werd nog maar opgericht eind 2020, maar telt ondertussen wel al 50 leden. “Voor slechts 25 euro per jaar kan je al lid worden”, vervolgt Niki.

“Wat ook interessant is, zijn de trainingen die zo opgebouwd zijn dat zowel beginners als gevorderden hun ding kunnen doen. Ze trekken allen naar een ander circuit in en rond Bellegem. Door de opbouw van de training met het afwisselen van opwarming en looptraining zijn de deelnemers soms verbaasd hoeveel ze gelopen hebben.”

Volgens Niki kan de lage lidprijs ook interessant zijn voor mensen die gewoon een uurtje willen turnen, fietsen of lopen in een week. “Ze zijn niet verplicht om duatlon te doen.”

Veel deelnemers

“Op duatlongebied zijn we momenteel wel de sterkste club van het land. Bijna de helft van de nationale ploeg is bij ons aangesloten. Op veel wedstrijden zijn we de club met de meeste deelnemers en in de nationale rankings en in wedstrijden doen we het goed”, besluit Niki Devoldere.

(ED)