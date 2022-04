Bellegem is nog altijd ‘stekezot van koersen’

De wielerclub uit Bellegem organiseert dit voorjaar nog heel wat activiteiten. De club bestaat uit KSV Bellegem die de organisatie van koersen op zich neemt, wtc De Pelikaan en het Bellegems Multisport Team. KSV Bellegem start het jaar op zondag 10 april met de Sebastiaanskoers voor aspiranten.

Na de Sebastiaanskoers voor aspiranten, op zondag 10 april, staat op donderdag 14 april de 68ste Witte Donderdagprijs voor Elite Zonder Contract en Beloften op het programma. “Ten slotte organiseren we op donderdag 18 augustus de eerste dag van de West-Vlaanderen Cycling Classic, een vierdaagse voor nieuwelingen”, luidt het. “We proberen op die dagen de aparte sfeer van de koers tot zijn recht te laten komen en de rijke traditie van Bellegem als koersgemeente voort te zetten”, stelt voorzitter Alain Knockaert.

Het bestuur moest vorig jaar afscheid nemen van secretaris Gerrit van Betsbrugge, die altijd zorgde voor de vrolijke noot tijdens de vergaderingen. “We hadden zijn overlijden niet zien aankomen.” Gerrit wordt als secretaris opgevolgd door Niki Devoldere.

Onder KSV Bellegem werd onlangs ook een eigen wielerploeg opgericht. “Vroeger was KSV Bellegem enkel een organiserende club, maar nu heeft die club ook eigen wielrenners met name zes renners die een vergunning namen bij Wielerclub Vlaanderen. Ze koersen nu in eigen kledij.”

Wtc De Pelikaan en BMT

Ondertussen is wtc De Pelikaan het werkjaar al gestart met de organisatie van de MTB-tocht Velofollies op 15 januari. “We zijn ook al bezig met de voorbereidingen van de tweede editie van de Ergodôme Cycling Classic voor wielertoeristen op zaterdag 11 juni”, aldus Filip Tack.

Het Bellegems Multisport Team (BMT) is ondertussen begonnen met ‘Start to Duathlon’. “We pakken voorts uit met de tweede editie van de Box Constructors Duathlon op zondag 2 oktober”, vertelt Niki Devoldere.

BMT is in korte tijd uitgegroeid tot een van de sterkste duatlonclubs van België, met heel wat leden die sterke prestaties neerzetten in nationale en zelfs internationale wedstrijden.

(EDB)