Belgisch kampioenschap voor harzerkanaries bij Kanaria

Op de stedelijke kinderboerderij aan de Ieperse Heerweg heeft Kanaria Torhout zopas het Belgisch kampioenschap voor harzerkanaries georganiseerd. De keurmeesters Patrick Samaey, Alain Louagie en Joseph Dumont beoordeelden de onderdelen van de zang, de zogenoemde toeren. Het uitzicht van de vogels speelde geen rol. Er werden per dier maximum 90 punten toegekend. De gouden medaille ging naar Nicolas Lejeune. Het zilver was voor Joseph D’Anna en het brons voor Francis Gougnard. Kanaria Torhout bestaat al sinds 1911. De club telt 22 leden en wordt geleid door een driekoppig bestuur met voorzitter Rudi Wittevrongel (uit de Kievitstraat), secretaris Alain Louagie (eveneens uit de Kievitstraat) en penningmeester Benny Ameye (uit de Beckhofstraat). De prijsuitreiking had in een gemoedelijke sfeer in de polyvalente ruimte van de kinderboerderij plaats. (foto JS)