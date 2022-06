Belgisch kampioenschap vinkenzetten strijkt neer in Merkem: “We verwachten tot 800 vinkeniers”

De Merkemse lucht wordt op zondag 26 juni gevuld met vinkenzang: er worden een 7 à 800 vinkeniers verwacht om deel te nemen aan het Belgisch kampioenschap vinkenzetten.

De vinkensport bestaat al sinds de vroege middeleeuwen en was tot voor een paar jaar heel populair. “Het gewest Houthulst bestaat uit 8 vinkenmaatschappijen met 271 leden. De leden bestaan uit oudere vinkeniers, maar er komen ook jongeren bij. Alhoewel er nog heel wat meer mogen bijkomen”, vertelt gewestleider en coördinator regio Westhoek Eddy Vermoortele. “Een vinkenseizoen loopt van 1 april tot en met 31 augustus. Tijdens het seizoen gaat er altijd een zetting door op zaterdag en op zondag, vaak ook op woensdag en soms op maandag.”

Corona

“Het was voorzien om het Belgisch Kampioenschap in onze gemeente te organiseren in het jaar 2018, maar dat werd doorgegeven omwille van een uitbraak van vogelgriep. In 2019 was het al vastgelegd in Kuurne, dus werd het weer een jaar verzet. Helaas kwam corona er in 2020 als grote stoorzender tussen. En ook in 2021 kon het niet doorgaan. Nu is het met een bang hart afwachten of het dit jaar wel zal kunnen plaatsvinden. Laat ons hopen dat het niet verstoord wordt door een uitbraak van vogelgriep of door de pandemie.” Het organiseren van het Belgisch kampioenschap vergt heel wat werk. “Normaal begint men onmiddellijk na het Belgisch kampioenschap al met het organiseren voor het volgende jaar. Er zijn heel wat helpende handen en sponsors nodig om dergelijk evenement te organiseren. We zijn de gemeente Houthulst dankbaar voor de logistieke steun, de politiezone Polder en Arro, de sponsors en iedereen die op de een of andere manier een handje toesteekt om dit Belgisch kampioenschap tot een geweldige ervaring te maken.”

Praktisch

“Vooraf inschrijven kan op zaterdag 25 juni vanaf 13.30 tot 19 uur en op zondag 26 juni van 6 tot 8 uur op de vrijetijdscampus in de Paardedreef in Houthulst”, licht gewestleider en coördinator Eddy Vermoortele toe. “Op zondag 26 juni zal tussen 6 en 11.30 uur de weg vanaf De Kippe richting Ieper worden afgesloten voor alle verkeer. Ook in de Jonkershovestraat in Houthulst zal er een stuk éénrichtingsverkeer zijn. Wie vanuit richting Jonkershove, vanaf kruispunt Stokstraat, naar Houthulst rijdt, kan gewoon de weg volgen. Wie echter vanuit Houthulst richting Jonkershove wil, zal worden omgeleid via de Vijverstraat en de Schoolstraat. Voor de algemene winnaar is er een prachtige trofee, geschonken door Avibo, en een schilderij, gemaakt door kunstschilder Lambertus Vermeieren, voorzien. Verder zijn er nog twee schilderijen van dezelfde kunstenaar en krijgen acht laureaten een verrassing, een erelint en een mand lokale producten van het Fazantenhof.

Reilen en zeilen

Het organiseren van het Belgisch kampioenschap kost de organiserende maatschappij ongeveer 25.000 euro. Minister Vincent Van Quickenborne en gouverneur Karl Decaluwé tekenen alvast present.” Eddy Vermoortele (57) kreeg de vinkenmicrobe met de paplepel ingegeven. “Van kleins af aan ging ik mee met mijn vader Roger. Toen ik een jaar of acht was, kreeg ik van hem een kooitje. Wat was ik trots en blij! Op mijn 16de werd ik secretaris van De Woudzangers. In 2003 werd ik ontvangen bij toenmalig gouverneur Paul Breyne die de titel koninklijk aan onze maatschappij schonk. Ik ben nog altijd secretaris”, vertelt Eddy. “Ik ben ook gewestleider en coördinator van de regio Westhoek, dat de gewesten Houthulst, Veurne, Ieper, Zonnebeke en Proven-Poperinge omvat. Alles samen goed voor 5.676 vinkeniers en 23.680 vogels. Het gewest Houthulst bestaat uit 8 maatschappijen met 271 leden. Het verzorgen van de vogels, het reilen en zeilen van de vinkensport, daar wil ik mij nog heel lang voor inzetten”, besluit Eddy.