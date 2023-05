Belgian Cats dragen vrijwilligers in de sportclub op handen bij lancering campagne

Zondagvoormiddag werden de vrijwilligers van de House Of Talenets Kortrijk Spurs verrast. Zij werden voor de training van de Belgian Cats, die zich aan het voorbereiden zijn voor het EK, op een bijzondere manier bedankt door de speelsters voor hun non-stop engagement.

De hele ploeg met onder andere Emma Meesseman, Antonia Delaere, Ine Joris, Nastja Claessens, Elise Ramette, Maxuella Lisowa-Mbaka, Emma Vindevogel, Julia Franquin, Habibatou Bah, Becky Massey en Billie Massey staken hun favoriete vrijwilligers onverwacht in de lucht. “Ze verdienen het echt om letterlijk en figuurlijk op handen te worden gedragen want zij zetten dagelijks hun schouders onder de werking van de sportclub”, klinkt het bij Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie. De verrassingsactie is het startschot van de campagne ‘Sportschouders’ om meer vrijwilligers warm te maken om zich in te zetten voor een sportclub. Want het is nodig!

“300.000… Dat is het aantal vrijwilligers dat dagelijks aan de slag is in de Vlaamse sportclubs. Zonder hen, geen sport. 98% van de sportclubs geeft aan niet te kunnen werken zonder vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar bij de meest uiteenlopende taken zoals terreinen onderhouden, evenementen organiseren, de clubadministratie bijhouden, boterhammen smeren,… Sportschouders zijn onmisbaar. Zonder hen, geen sport. Samen met de sportclubs willen we tonen aan heel Vlaanderen hoeveel we hun enthousiaste en onophoudelijke inzet waarderen.”

Tekort

“Meer dan 60% van de sportclubs geeft aan een tekort te hebben aan vrijwilligers. Vandaar de zoektocht naar meer schouders om de sportwerking te dragen. Met de campagne “Sportschouders” moedigt de Vlaamse Sportfederatie iedereen, maar in het bijzonder 45-plussers aan om vrijwilliger te worden. Ze hebben zelf soms (klein)kinderen in een sportclub of goesting om een maatschappelijk engagement aan te gaan”.

In het najaar volgt er ook extra ondersteuning voor sportclubs, om hun vrijwilligerswerking naar een niveau hoger te tillen. De Vlaamse Sportfederatie ontwikkelt momenteel een paar praktische en laagdrempelige tools in een pilootproject.

Voltijdse job

“Zonder de vrijwilligers zouden we niet zo goed kunnen spelen. Ze zorgen dat we ons ten volle kunnen ontplooien als speelsters en zorgen voor heel wat sfeer in de zaal tijdens onze wedstrijden”, zegt Belgian Cat Ine Joris.

“Ik ben scheidsrechter en begeleid vooral de jonge scheidsrechters in de club. Mijn kinderen spelen hier ook actief basket. Ik ken iedereen en die familiale sfeer is top. Af en toe help ik ook in de bar bij events. Basket is voor mij de leukste sport en als vrijwilliger is de voldoening hier groot”, aldus Olivier Maes, vrijwilliger bij Kortrijk Spurs.

“We kregen vrij laat het bericht dat de vrijwilligers van Kortrijk Spurs zouden verrast worden”, vertelt Eline Mondy, voltijds aan de slag bij de club. “Maar het is typerend aan onze werking dat we heel snel kunnen rekenen op onze vrijwilligers. We hebben een WhatAppgroepje met onze vrijwilligers die dan vooral voor onze fanionploegen gebruikt wordt. Voor de wedstrijd van afgelopen vrijdag, waar 1400 toeschouwers aanwezig waren, hadden we al snel 50 paar helpende handen nodig. De tickets inscannen, twee bars, alles opruimen nadien, de livestats… Volgt er twee dagen later nog een wedstrijd, dan moet ik de vraag al niet meer stellen. Een ding is zeker: we kunnen niet zonder vrijwilligers om alles in goede banen te laten verlopen. Ik heb hier bij Kortrijk Spurs van mijn passie mijn beroep kunnen maken, daar ben ik heel dankbaar voor”, aldus de Kortrijkse Eline Mondy. (ELD)